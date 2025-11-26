Теперь ВМС США рассматривают возможность создания малых надводных боевых кораблей, поэтому заключили контракт с Fincantieri Marine Group.

В последние годы ВМС США столкнулись с трудностями в реализации своих проектов по развитию своего потенциала. Помимо проблем с доступностью некоторых кораблей из-за недостаточного технического обслуживания и эксплуатационной готовности, а также сложностей с новым авианосцем класса Gerald R. Ford, ВМС США были вынуждены довольствоваться лишь тремя из тридцати двух запланированных малозаметных эсминцев нового поколения (класса Zumwalt). Это связано с экспоненциальным ростом расходов. При этом США занимают второе место в рейтинге ведущих морских держав мира по версии ИМЭМО РАН. Россия — на третьем месте.

Источник: ВМС СШАВ опубликованном в мае 2024 года докладе Счётной палаты США сделан вывод о том, что ВМС США несут ответственность за трёхлетнюю задержку строительства USS Constellation, первого фрегата этой программы, общая стоимость которого первоначально оценивалась в 22 миллиарда долларов.

Окончательно проект был закрыт 25 ноября. Министр ВМС США Джон Фелан в социальной сети X объявил, что программа фрегатов Constellation не будет завершена, пишут СМИ, в том числе Интерфакс.

По его словам, «ВМС и их отраслевые партнёры достигли рамочного соглашения об отмене заказа на последние четыре корабля этого класса, строительство которых ещё не началось». При этом он подчеркнул, что «судостроение остаётся главным приоритетом». ВМС «нуждаются в кораблях», заявил американский чиновник.

Цель состоит в том, чтобы строить новые классы кораблей быстрее, чтобы обеспечить ВМС США «необходимыми возможностями в более короткие сроки». Для Фелана это «абсолютная необходимость». Однако он не стал вдаваться в подробности.

Между тем, компания Fincantieri получила гарантии новых заказов «на корабли, отвечающие непосредственным потребностям» ВМС США. Она внесёт вклад в «возрождение американского судостроения». Благодаря инвестициям в американские верфи, которые позволили ей «консолидировать передовую цепочку поставок», Fincantieri считает, что сможет «удовлетворить новые приоритеты ВМС США, особенно в плане сроков поставки, модульности и масштабируемости военно-морских платформ».