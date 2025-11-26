Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
ВМС США прекратили проект строительства фрегатов нового поколения класса Constellation
Теперь ВМС США рассматривают возможность создания малых надводных боевых кораблей, поэтому заключили контракт с Fincantieri Marine Group.

В последние годы ВМС США столкнулись с трудностями в реализации своих проектов по развитию своего потенциала. Помимо проблем с доступностью некоторых кораблей из-за недостаточного технического обслуживания и эксплуатационной готовности, а также сложностей с новым авианосцем класса Gerald R. Ford, ВМС США были вынуждены довольствоваться лишь тремя из тридцати двух запланированных малозаметных эсминцев нового поколения (класса Zumwalt). Это связано с экспоненциальным ростом расходов. При этом США занимают второе место в рейтинге ведущих морских держав мира по версии ИМЭМО РАН. Россия — на третьем месте.

Источник: ВМС СШАВ опубликованном в мае 2024 года докладе Счётной палаты США сделан вывод о том, что ВМС США несут ответственность за трёхлетнюю задержку строительства USS Constellation, первого фрегата этой программы, общая стоимость которого первоначально оценивалась в 22 миллиарда долларов.

Окончательно проект был закрыт 25 ноября. Министр ВМС США Джон Фелан в социальной сети X объявил, что программа фрегатов Constellation не будет завершена, пишут СМИ, в том числе Интерфакс.

По его словам, «ВМС и их отраслевые партнёры достигли рамочного соглашения об отмене заказа на последние четыре корабля этого класса, строительство которых ещё не началось». При этом он подчеркнул, что «судостроение остаётся главным приоритетом». ВМС «нуждаются в кораблях», заявил американский чиновник.

Цель состоит в том, чтобы строить новые классы кораблей быстрее, чтобы обеспечить ВМС США «необходимыми возможностями в более короткие сроки». Для Фелана это «абсолютная необходимость». Однако он не стал вдаваться в подробности.

Между тем, компания Fincantieri получила гарантии новых заказов «на корабли, отвечающие непосредственным потребностям» ВМС США. Она внесёт вклад в «возрождение американского судостроения». Благодаря инвестициям в американские верфи, которые позволили ей «консолидировать передовую цепочку поставок», Fincantieri считает, что сможет «удовлетворить новые приоритеты ВМС США, особенно в плане сроков поставки, модульности и масштабируемости военно-морских платформ».

#сша #флот #вмс #фрегат #constellation
Источник: x.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первая за 70 лет новая станция Кольцевой линии московского метро готова на 35%
+
В Воронежской области завершается строительство одного из крупнейших в РФ молочных комплексов
+
В Санкт-Петербурге изготовили и испытали десятое рабочее колесо для модернизации Воткинской ГЭС
+
Под Петербургом стартовал мегапроект по строительству второй кольцевой автодороги (КАД-2)
+
ВМС Швеции решили перевооружиться и планируют приобрести четыре фрегата
+
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
5
Археологи обнаружили под римским городом сооружение древнее Парфенона
+
Индонезия арестовала иранский нефтяной танкер MT Arman 114 и выставила его на аукцион
+
TNI: Дрон С-70 «Охотник» усилит боевые возможности Су-57 и способен вызвать беспокойство Пентагона
+
Зимой чистка автомобиля от снега может обернуться штрафом до 3000 рублей
5
В России собираются самостоятельно построить и запустить новую космическую станцию к 2033 году
+
В Казахстане обнаружен крупный город бронзового века возрастом 3600 лет
1
Производитель российского электромобиля «Атом» получил высший мировой сертификат безопасности
+
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
26
Археологи раскопали в Казахстане большой город возрастом 3000 лет
+
Комплект оперативной памяти DDR 5 на 64 ГБ теперь стоит как современная игровая консоль
2
В Германии представили новейшую версию танка Leopard 2A8
1
УАЗ временно приостановил выпуск экспедиционных версий «Буханок»
+
Half-Life 3 может быть анонсирована в этом году
2
Cyberpunk 2077 с улучшенной графикой показали в 8K на Ryzen 7 9800X3D и RTX 5090
+

Популярные статьи

Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
9
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
14
Xbox 360 против PlayStation 3 — как железо определило дальнейшую историю Microsoft и Sony
2
Тайный подрядчик PlayStation — как Implicit Conversions превратилась в фабрику эксклюзивов Sony
2
Ждать, дождаться и снова ждать: история долгожданных произведений. Часть 2
1

Сейчас обсуждают

Андрей
21:46
"Ключевой вопрос пока, впрочем, остаётся: зачем было строить столь масштабное предприятие на столь большом удалении от основных российских промышленных в целом и автомобилестроительных центров в частн...
Калининградская гигафабрика литий-ионных аккумуляторов выйдет на проектную мощность в следующем году
Сергей Анатолич
21:45
Я надеюсь поляки с палубы именно этой самой лодки собрались читать свою неприклонную победную волю России. Клоуны.🤣
Единственная подлодка Польши сломалась в море во время выхода в море в надводном положении
NuclearMissionJam
21:26
Пингвин Тукс и филосовский камень AMD, Пингвин Тукс и кубок драйверов, Пингвин Тукс и узник Windows, Пингвин Тукс и Орден FreeBDS, Пингвин Тукс и юзер-полулинуксер, Пингвин Тукс и Дары Чимбала. В двух...
Видеокарты AMD показали своё игровое превосходство над моделями Nvidia в Linux
inchaos75
21:22
"Номера для массовых обзвонов стали быстро попадать в черные списки" - если номер в черном списке, от него и смс не должно проходить. Не реклама ни разу, но Kaspersky Who Calls так и работает, если те...
Мошенники начали вынуждать россиян самостоятельно им перезванивать
козлина
21:15
хаха, темы с линуксом скоро будут похожи на эпизоды Гарри Поттера - сидят на сайте посетители, обсуждают какие то операционки, но название не говорят - ибо страшно. "Это название нельзя говорить...
Видеокарты AMD показали своё игровое превосходство над моделями Nvidia в Linux
beltar
21:08
У меня есть живая HD 5770 от гиги с кожухом в виде бэтмобиля. Карта, как карта, драйвера только красные со стыда. Я ее взял, т. к. она была компактнее немного более мощной GTX 260. DX 11 игры запустит...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
inchaos75
21:05
Юридически должно быть все прописано, на то и договор, что не прописано то не попадает под договор. Подарки, сувениры, то что дают как участнику то есть дают всем участникам и т.д. - да, но если конкр...
В Москве за ₽10 млрд по льготной процентной ставке построят фармзавод для выпуска онкопрепаратов
inchaos75
21:00
1) В 99,999% установка любой видеокарты на рабочем месте не имеет смысла, т.к. офисные компы вообще на встройках, там нет смысла в видеокарте. 2) Играть на работе в нормальных фирмах - это как минимум...
В Москве за ₽10 млрд по льготной процентной ставке построят фармзавод для выпуска онкопрепаратов
AKS
20:00
продолжайте в том же ключе! очень интересно...
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
NuclearMissionJam
19:52
Нет. В этой игре они были реально сложные и непонятные
В Steam появилась страница ремейка квеста Sublustrum с трейлером
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter