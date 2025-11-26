Глава Минобороны Йонсон не исключил, что такие системы вооружения помогут противостоять потенциальной опасности с востока

Вступление Швеции в НАТО в 2024 году и быстрый рост оборонных расходов в Северной Европе создали совершенно новый баланс сил в регионе. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters, министр обороны Швеции Пол Йонсон высказался о необходимости пополнить арсенал системами вооружения «с дальностью действия до 2000 километров». Министр заявил, что ракеты нужны в случае противостояния с Россией. При этом, Москва всегда заявляла об отсутствии планов нападать на страны-члены Североатлантического альянса или Европейского союза, напоминает «Лента.ру». Тем не менее, как сообщается, Стокгольм готовит новый план расходов на оборону, основанный на докладе, указывающем на возможную опасность. Эксперты призывают к инвестициям в дальнобойное оружие, системы спутникового наблюдения и расширение противовоздушной обороны.

Пол Йонсон отметил, что ВПК России активно развивается, особенно в области вооружений дальнего радиуса действия. Поэтому Швеция должна создать более эффективные системы вооружения. Накануне в «Ростехе» действительно заявили о лидерстве России в производстве снарядов и авиабомб.

Глава Минобороны Швеции также заявил, что ВВС страны сделали заказ на крылатые ракеты Taurus для своих истребителей Gripen. Кроме того, недавно шведская Saab представила проект первой подводной лодки 5-го поколения для ведения операций на морском дне. Между тем, Россия вошла в тройку ведущих морских держав мира по версии ИМЭМО РАН, а морскую мощь обеспечили, предположительно, стратегические атомные подводные лодки Северного флота.