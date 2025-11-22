Автопроизводитель стремится достичь времени зарядки, сопоставимого со временем заправки обычного бензинового автомобиля.

Скорость зарядки электромобилей постоянно растёт. Hyundai поставила перед собой особенно амбициозную цель: южнокорейский автопроизводитель работает над тем, чтобы зарядка электромобилей была такой же быстрой, как заправка бензинового автомобиля. Цель: уложиться примерно в три минуты. Чтобы достичь этого показателя, Hyundai разрабатывает технологию зарядки мощностью 400 кВт. Тайрон Джонсон, глава нового европейского центра разработок Hyundai, заявил британскому журналу Auto Express, что ускоренная зарядка электромобилей имеет ключевое значение для привлечения клиентов.

Hyundai Ioniq 5 использует 800-вольтовую электрическую систему, позволяющую заряжать аккумулятор с 10% до 80% менее чем за 20 минут с помощью быстрой зарядки. По данным сайта insideevs.com, такое время зарядки часто доступно для значительно более дорогих электромобилей.

Тем не менее, Hyundai считает, что этого недостаточно, поскольку на рынке появляется всё больше моделей с возможностью зарядки мощностью 400 кВт, а конкуренты в Китае стремятся увеличить мощность в два-три раза. Hyundai уже тестирует зарядку мощностью 400 кВт в своих лабораториях. Кроме того, автопроизводитель стремится увеличить запас хода электромобиля без увеличения ёмкости аккумулятора, поскольку это увеличит время зарядки и вес.

Если Hyundai действительно поставила себе цель — заряжать электрокары за три минуты, компании ещё предстоит долгий путь, сообщает insideevs.com. В Китае BYD уже добился быстрой зарядки за пять минут, но только с помощью специальной зарядной станции мощностью 1000 кВт и электромобиля, способного выдерживать такую мощность. Zeekr 001, также произведенный в Китае, заряжается с мощностью более 1,3 мегаватт с 10% до 80% менее чем за семь минут.