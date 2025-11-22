Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Hyundai разрабатывает технологию для полной зарядки электромобиля за три минуты
Автопроизводитель стремится достичь времени зарядки, сопоставимого со временем заправки обычного бензинового автомобиля.

Скорость зарядки электромобилей постоянно растёт. Hyundai поставила перед собой особенно амбициозную цель: южнокорейский автопроизводитель работает над тем, чтобы зарядка электромобилей была такой же быстрой, как заправка бензинового автомобиля. Цель: уложиться примерно в три минуты.Чтобы достичь этого показателя, Hyundai разрабатывает технологию зарядки мощностью 400 кВт. Тайрон Джонсон, глава нового европейского центра разработок Hyundai, заявил британскому журналу Auto Express, что ускоренная зарядка электромобилей имеет ключевое значение для привлечения клиентов.

Hyundai Ioniq 5 использует 800-вольтовую электрическую систему, позволяющую заряжать аккумулятор с 10% до 80% менее чем за 20 минут с помощью быстрой зарядки. По данным сайта insideevs.com, такое время зарядки часто доступно для значительно более дорогих электромобилей.

Тем не менее, Hyundai считает, что этого недостаточно, поскольку на рынке появляется всё больше моделей с возможностью зарядки мощностью 400 кВт, а конкуренты в Китае стремятся увеличить мощность в два-три раза. Hyundai уже тестирует зарядку мощностью 400 кВт в своих лабораториях. Кроме того, автопроизводитель стремится увеличить запас хода электромобиля без увеличения ёмкости аккумулятора, поскольку это увеличит время зарядки и вес.

Если Hyundai действительно поставила себе цель — заряжать электрокары за три минуты, компании ещё предстоит долгий путь, сообщает insideevs.com. В Китае BYD уже добился быстрой зарядки за пять минут, но только с помощью специальной зарядной станции мощностью 1000 кВт и электромобиля, способного выдерживать такую мощность. Zeekr 001, также произведенный в Китае, заряжается с мощностью более 1,3 мегаватт с 10% до 80% менее чем за семь минут.

#технологии #автомобили #электромобили #аккумуляторы #hyundai #зарядка
Источник: insideevs.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия теряет второе место в мировом рейтинге экспорта оружия
5
The National Interest: российская гидроакустическая система «Гармония» сделает океаны «прозрачными»
+
Учёные определили точный момент засыпания мозга
+
В Tom's Hardware провели сравнение DDR4 и DDR5 в рабочих задачах и гейминге
2
В Дубае Су-57 во время полёта показал макеты ракет Х-58УШК и РВВ-МД
+
Археологи обнаружили в Польше созданный 2300 лет назад трепанационный инструмент
+
Poco F8 Pro оснастят 6,59-дюймовой AMOLED-панелью и 50-Мп перископическим телеобъективом
2
На спутниковых фото обнаружены десятки древних ловушек для викуний в чилийских Андах
+
Неизвестное интервью Стива Джобса 1996 года появилось на YouTube
+
Программисты негативно восприняли очередную попытку Microsoft прорекламировать ИИ-агентов в Windows
+
Ученые создали ткань с охлаждающим эффектом
+
BYD может представить в Европе очень компактный и доступный электромобиль Racco
+
Комету 3I/ATLAS сегодня настигло выброшенное Солнцем мощное облако плазмы
+
На границе Румынии и Молдавии задержали грузовик с ПЗРК «Игла» и ПТРК «Корнет»
2
Демонстрационный полёт индийского истребителя HAL Tejas на авиасалоне закончился падением самолёта
+
Германия впервые за 23 года представила новый танк собственного производства — Leopard 2A8
1
MLID: Проблемы в поставках памяти DDR5 будут продолжаться до декабря 2026 года
1
Цены на электроэнергию в Германии взлетели на 58% за один день
1
Ancient Origins: Уникальная статуэтка возрастом 12 000 лет найдена в Израиле
+
В Дубае впервые показали бомбу ВКС РФ для поражения подземных командных пунктов УПАБ-1500ТВ-Э
+

Популярные статьи

Kupikod, DeadP47 и серый рынок — как не стать жертвой мошенников и сохранить новогоднее настроение
1
Сегодня исполняется 20 лет Xbox 360 — ностальгия, факты и то, что забыли рассказать
+

Сейчас обсуждают

[IRanPast]
16:51
Лечись
В Hardware Unboxed протестировали ПК с одним и двумя модулями ОЗУ и выявили падение fps в ряде игр
ФельдшеR
16:26
Тогда - да по умолчанию, а сейчас из за софтового и железячно-музыкального обвеса. Тоже подумываю над внешкой... но блин не надо и занимает место - а просто хочется!) Для коллекции, а то внутренних в...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
vl
16:20
отстань, не нужна мне твоя дичь
В Hardware Unboxed протестировали ПК с одним и двумя модулями ОЗУ и выявили падение fps в ряде игр
[IRanPast]
16:19
Постоянно дичь гонишь
В Hardware Unboxed протестировали ПК с одним и двумя модулями ОЗУ и выявили падение fps в ряде игр
Cowboy Huggies
16:11
съехало все
Чем отличается трассировка лучей от трассировки пути – смотрим фото и сравниваем качество картинки
vl
16:06
не знаю, для чего они так сделали, я посмотрел диаграммы и из них следует общеизвестный факт, что для DDR5 систем, предпочтительнее объем 32 гб, а не 16, ещё на результаты влияет то, что в тестировани...
В Hardware Unboxed протестировали ПК с одним и двумя модулями ОЗУ и выявили падение fps в ряде игр
Marik S
16:03
Странное рассуждение о переходе с ddr 4 на ddr 5 , а ничего, что при этом кроме памяти надо процессор менять?
В Tom's Hardware провели сравнение DDR4 и DDR5 в рабочих задачах и гейминге
Welsper
16:00
Как помню встройка тогда явно хуже была, хотя тут возможно 300-омные уши виноваты. Основным мотивом была именно возможность переключать между компами все USB навесное кнопкой на usb-свиче. А так X-Fi...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Fanboys Penetrator
15:58
Ты даже не сможешь угадать какой стороной трусы одеть ахахахахахаха коричневым назад или вперёд,потому что мозги прокурены пахаха
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
ФельдшеR
15:56
значит правильно угадал) Ладно, грязнуля, больше сегодня не интересен.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter