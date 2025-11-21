Обвал случился утром 21 ноября: за последние сутки цена криптовалюты снизилась более чем на на 7% — в моменте BTC просел до $82 000.

Биткоин упал почти до $84 000 в пятницу утром, 21 ноября, потеряв 33% с момента достижения исторического максимума 6 октября. Потери альткоинов, таких как Ethereum (ETH), Cardano (ADA) и HyperLiquid (HYPE), столь же значительны. В целом, рынок криптовалют потерял $1,4 трлн, а его рыночная капитализация упала ниже отметки в $3 трлн — до всего лишь $2,9 трлн. «Индексы страха и жадности» упали до уровня «крайнего страха», что означает одно: криптовалютами сейчас мало кто интересуется. Предположения о том, что четвёртый квартал будет сильным, а биткоин достигнет новых исторических максимумов, приближающихся к $150 000 или даже $200 000, были развеяны.

Недавний обвал криптовалют — часть более широкой коррекции рынка. Корреляция между биткоином и Nasdaq достигла 0,89, самого высокого значения с марта 2025 года. Это считается явным сигналом того, что криптовалюты утратили свою независимость и вновь торгуются (как это часто случалось ранее) как высокорискованные технологические активы. Всего можно выделить четыре параллельных фактора слабости рынка:

1. Кризис оценки технологических активов. 20 ноября индекс Nasdaq упал на 2,15%, несмотря на высокие доходы Nvidia. Первоначальная эйфория (рост на 2% утром) сменилась паникой на фоне сомнений относительно оценки ИИ. Акции Nvidia закрылись с падением на 3%, Palantir – на 5,6%, а Oracle – на 6,6%. Эта волатильность (самый широкий торговый диапазон с апреля) напрямую повлияла на криптовалюты: биткоин упал, поскольку оба рынка воспринимаются как спекулятивные инвестиции в «технологии будущего».

2. Неопределенность процентной ставки ФРС. Отложенные ожидания снижения процентной ставки и неоднозначные данные по рынку труда создают токсичную среду для рискованных активов. Инвесторы бегут в государственные облигации. Криптовалюты, не получающие дивидендов и денежных потоков, особенно уязвимы в этом режиме.

3. Институциональный эффект домино. Значительный отток средств из ETF отражает не только опасения, связанные с криптовалютами, но и более общую перестройку портфелей. Институциональные инвесторы, которые поддерживали оба рынка (технологические акции и криптовалюты) в 2025 году, выводят средства одновременно из крипты и технологических фондов.

4. Кредитное плечо усугубляет кризис. Высокое количество ликвидаций длинных позиций на биткоин демонстрирует, как избыточное кредитное плечо усиливает корреляцию.