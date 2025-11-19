Китай разрабатывает ядерный полигон, где в 1964 году было проведено первое испытание атомной бомбы.

Китайский ядерный полигон Лобнор интенсивно расширяется, что подтверждают новые спутниковые снимки. Американские и российские СМИ отмечают, что этот прогресс может свидетельствовать о подготовке к возобновлению ядерных испытаний на полигоне.

Информация, полученная со спутниковых снимков, касается Лобнора в Синьцзяне. Именно здесь в 1964 году было проведено первое ядерное испытание Китая. Расширение объектов на этом полигоне продолжается как минимум с 2020 года. Новые снимки подтверждают, что, помимо прочего, там были построены подземные коридоры, вертикальные шахты и другие элементы инфраструктуры.



Глубокие шахты предназначены для испытаний более мощных ядерных взрывов, а горизонтальные — для взрывов меньшей мощности. Эксперты отмечают, что о прогрессе в расширении свидетельствуют, прежде всего, большие объёмы вынутого грунта на поверхности и наличие большегрузной техники. Ожидается, что работы будут продолжены, и их характер указывает на подготовку Китая к возобновлению крупномасштабных ядерных испытаний.

Власти США неоднократно предполагали, что Китай может проводить маломощные ядерные испытания, которые сложнее обнаружить. В октябре президент США Дональд Трамп обвинил Китай и Россию в проведении таких испытаний и объявил об аналогичных действиях, что противоречит Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 1996 года, который они подписали, но не ратифицировали. Пекин отрицает эти обвинения.

The Washington Post подчеркнула, что Китай особенно заинтересован в проведении ядерных испытаний, поскольку располагает меньшим количеством данных о предыдущих экспериментах, чем США и Россия. По оценкам Пентагона, Китай обладает третьим по величине ядерным арсеналом – около 600 боеголовок – и стремительно наращивает его. Ожидается, что к 2030 году их число увеличится до 1000.

Вышеприведенная информация подтверждает стремление Китая наращивать свой военный потенциал. Расширение ядерного объекта Лобнор – не единственный пример, запечатленный на спутниковых снимках последних недель. Недавно стало известно о ходе строительства нового военного центра недалеко от Пекина.