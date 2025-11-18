Межзвёздная комета 3I/ATLAS достигла ближайшей к Солнцу точки и вскоре навсегда покинет нашу Солнечную систему

Межзвёздная комета 3I/ATLAS недавно достигла перигелия — точки наибольшего сближения с Солнцем. Отсюда она постепенно разгоняется до скорости около 210 000 километров в час и на этой скорости вскоре навсегда покинет нашу Солнечную систему. Ожидается, что это произойдёт в январе 2026 года.

До тех пор у любителей астрономии и версий об инопланетном происхождении этого объекта есть множество возможностей продолжать отслеживать траекторию 3I/ATLAS, даже если домашние телескопы уже достигли предела своих возможностей. Ну а пока все с нетерпением ждут новые снимки межзвёздного объекта с камеры HiRISE, которые NASA должно предоставить на этой неделе.

По данным NASA, 3I/ATLAS приблизится к Земле на максимально близкое расстояние 19 декабря (около 270 миллионов километров). Это почти в 700 раз больше расстояния между Землёй и Луной. В течение нескольких дней крупные исследовательские телескопы могли бы изучать комету с Земли, учитывая её близость, чтобы узнать больше о её составе. Однако она останется невидимой невооружённым глазом.

Любительским телескопам едва ли хватит мощности, чтобы обнаружить её в ночном небе. По данным Space.com, комета будет выглядеть для них как «размытое пятно света», кажущееся рассеянным по сравнению с чёткими точками света от звёзд позади неё, что затруднит её обнаружение на ночном небе.

Но даже без наблюдения в телескоп можно легко отследить движение кометы. Такие сайты, как The Sky Live, предлагают информацию о её текущем положении в режиме реального времени, включая расстояние от Земли и близлежащие созвездия. Сервис также предоставляет точные прогнозы на ближайшие недели.

Другие платформы, такие как 3Iatlaslive, визуализируют её маршрут на двухмерных картах, основанных на данных NASA. Эти карты показывают путь 3I/ATLAS по Солнечной системе и её постепенное проникновение в межзвёздное пространство.

Ещё одним полезным инструментом для наблюдения за кометой является проект NASA «Eyes on the Solar System». Моделирование, проводимое американским космическим агентством, позволяет пользователям интерактивно отслеживать движение 3I/ATLAS совершенно бесплатно. На фото ниже комета находится слева сверху:

Канал «Virtual Telescope Project» проведёт бесплатную прямую трансляцию полёта кометы на YouTube 19 ноября 2025 года, начало в 7:15 утра по московскому времени. Комета будет видна благодаря роботизированным телескопам в Манчиано (Италия).