Мини-дрон автономно, без ручного управления, отслеживает перемещение человека, снимает видео и фото своих владельцев.

После презентации в Китае производитель дронов DJI запускает продажи квадрокоптера Neo 2 по всему миру. Этот компактный дрон характеризуется автоматическими режимами полета, которые позволяют ему отслеживать местоположение владельца или делать фотографии, пролетая по заданным траекториям.

Основное внимание уделяется техническим инновациям по сравнению с первой моделью Neo. Neo 2 оснащен системой обнаружения препятствий на основе лидара, которая позволяет распознавать и автоматически уклоняться от столкновений с объектами во время полета. Он также может похвастаться более высокой скоростью слежения — около 43 километров в час — и улучшенной устойчивостью в ветреную погоду.

Квадрокоптером можно управлять с помощью традиционного пульта дистанционного управления, но также практически полностью с помощью жестов, что позволяет регулировать положение камеры и дальность полёта. Дрон оснащён обновлённой камерой на двухосевом подвесе, а небольшой дисплей на передней панели отображает режим полёта и важную информацию о состоянии устройства.

Дрон по-прежнему не превышает критически важного ограничения по весу в 250 граммов. Тем не менее, из-за камеры он требует регистрации во многих европейских странах. Квадрокоптер без аксессуаров стоит 239 евро. Также доступны комплекты, включающие пульт дистанционного управления и дополнительные аккумуляторы.

Neo 2 доступен по всему миру и может быть заказан, например, через интернет-магазин DJI. Кстати, производитель пока официально не предлагает Neo 2 в США, ссылаясь на сложную рыночную ситуацию, где политические дискуссии о китайских дронах и потенциальные ограничения пока затрудняют выход на рынок. Квадрокоптер с аналогичными характеристиками, HoverAir X1, также производится в Китае.