Во время испытаний летом 2025 года корабль был обстрелян из прототипа рельсотрона, то есть электромагнитным орудием (или рельсовой пушкой).

Япония опубликовала первые изображения повреждений, нанесённых рельсотроном реальному кораблю. На снимках, предоставленных ATLA, запечатлен небольшой носитель цели, похожий на буксир, который обстреливался во время испытаний летом 2025 года прототипом рельсотрона, установленным на экспериментальном судне JS Asuka. Об этом сообщает War Zone.

Источник: ATLAСтреловидные снаряды оставили крестообразные следы на корпусе, что, по данным ATLA, указывает на стабильный их полёт. Некоторые выстрелы производились под большим углом и с близкого расстояния для сбора баллистических данных. Система управлялась камерой, расположенной под стволом. Датчики и радар на лётной палубе регистрировали данные измерений.

Источник: ATLAПрототип является результатом программы разработки, которая ведётся с 2010-х годов, и в настоящее время в его испытательной установке используется калибр около 40 миллиметров. До того, как магнитный рельсотрон был установлен на корабле, он прошёл испытания на суше.

Судно JS Asuka служит плавучей лабораторией: на корме, где обычно находится вертолётная площадка, расположено несколько контейнеров, от которых к рельсотрону идут кабели. По-видимому, в них размещаются генераторы и конденсаторы, обеспечивающие необходимую для стрельбы энергию. Это решение позволяет использовать корабль без значительных модификаций, а компоненты можно заменять относительно легко.

Согласно предыдущим сообщениям, Япония разгоняла снаряды на испытаниях примерно до 6,5 Маха, или примерно до 2200–2300 метров в секунду, при этом ресурс ствола составлял более 200 выстрелов — значительное улучшение по сравнению с предыдущим целевым показателем в 120 выстрелов, но всё ещё меньше, чем ресурс обычных корабельных орудий.

В стратегическом плане Токио планирует в долгосрочной перспективе разместить рельсовые пушки на новых эсминцах типа 13DDX, а также на кораблях и платформах на базе грузовиков, например, для береговой обороны и наземной противовоздушной обороны. Создание прототипа, стационарно интегрированного в боевой корабль, запланировано на 2027 год.

Япония сотрудничает с такими партнерами, как франко-германский исследовательский институт ISL, и поддерживает контакты с ВМС США, которые в 2022 году прекратили собственную программу по рельсотронам, чтобы сосредоточиться на гиперзвуковом оружии.

В то же время Китай также исследует морскую рельсотронную систему, которая уже была замечена на испытательном судне в 2018 году, в то время как о других проектах (например, в Турции) в последнее время не сообщалось.