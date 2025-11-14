Изобретатели представили робота, который, предположительно, является первым в своём роде, способным и ходить, и катиться.

TARS из культового научно-фантастического фильма Кристофера Нолана «Интерстеллар» — один из самых оригинальных роботов в истории кино. В ленте Кристофера Нолана, вышедшей на экраны одиннадцать лет назад, TARS — верный спутник команды астронавтов, ставший любимцем публики благодаря своему тонкому юмору.

В отличие от человекоподобных андроидов, у TARS нет головы и конечностей в традиционном понимании. Он состоит из четырёх агрегатов, соединённых посередине, каждый из которых способен независимо двигаться вокруг своей оси. То есть эти конструкции как бы выполняют функцию ног. Синхронно используя два внешних и два внутренних агрегата, он может ходить. Когда все четыре механизма находятся в одной плоскости, робот катится вперёд.

Ученые создали подобного робота. Устройство получило название TARS3D, в честь своего кинематографического аналога. Его рост составляет всего 25 сантиметров.

Исследователи пишут, что до сих пор при создании роботов в первую очередь базировались на телосложении людей или животных. Однако в некоторых сценариях использования неантропоморфные формы оказываются более предпочтительными.

TARS3D использует глубокое обучение с подкреплением (DRL), что предполагает сочетание аналитического глубокого обучения и обучения с подкреплением, работающего по принципу проб и ошибок. Робот может запоминать движения, которые он использовал для избегания препятствий. Он также может разрабатывать шаблоны движений, адаптированные к окружающей среде. Ожидается, что в будущем TARS3D продемонстрирует новые походки, выходящие за рамки двух существующих режимов и перекатывания.

Как объяснил Адитья Шрипада в интервью New Atlas, его робот может использоваться, в частности, на заводах и складах. В этих условиях он может преодолевать препятствия, такие как кабельные лотки, решетки или края лестниц.

Он также может выполнять плановые осмотры на открытых пространствах. По словам Шрипады, его бесшумная походка позволит также использовать устройство в больницах.