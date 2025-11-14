Сайт Конференция
kosmos_news
Исследователи создали необычного робота по облику устройства из культового фильма «Интерстеллар»
Изобретатели представили робота, который, предположительно, является первым в своём роде, способным и ходить, и катиться.

TARS из культового научно-фантастического фильма Кристофера Нолана «Интерстеллар» — один из самых оригинальных роботов в истории кино. В ленте Кристофера Нолана, вышедшей на экраны одиннадцать лет назад, TARS — верный спутник команды астронавтов, ставший любимцем публики благодаря своему тонкому юмору.

В отличие от человекоподобных андроидов, у TARS нет головы и конечностей в традиционном понимании. Он состоит из четырёх агрегатов, соединённых посередине, каждый из которых способен независимо двигаться вокруг своей оси. То есть эти конструкции как бы выполняют функцию ног. Синхронно используя два внешних и два внутренних агрегата, он может ходить. Когда все четыре механизма находятся в одной плоскости, робот катится вперёд.

Ученые создали подобного робота. Устройство получило название TARS3D, в честь своего кинематографического аналога. Его рост составляет всего 25 сантиметров.


Исследователи пишут, что до сих пор при создании роботов в первую очередь базировались на телосложении людей или животных. Однако в некоторых сценариях использования неантропоморфные формы оказываются более предпочтительными.

TARS3D использует глубокое обучение с подкреплением (DRL), что предполагает сочетание аналитического глубокого обучения и обучения с подкреплением, работающего по принципу проб и ошибок. Робот может запоминать движения, которые он использовал для избегания препятствий. Он также может разрабатывать шаблоны движений, адаптированные к окружающей среде. Ожидается, что в будущем TARS3D продемонстрирует новые походки, выходящие за рамки двух существующих режимов и перекатывания.

Как объяснил Адитья Шрипада в интервью New Atlas, его робот может использоваться, в частности, на заводах и складах. В этих условиях он может преодолевать препятствия, такие как кабельные лотки, решетки или края лестниц.

Он также может выполнять плановые осмотры на открытых пространствах. По словам Шрипады, его бесшумная походка позволит также использовать устройство в больницах.

#робототехника #роботы #интерстеллар
Источник: newatlas.com
Алескандр Индустриевич
11:36
А может дупу с дивана поднимешь и в магазине посмотришь если ты в РФ или вам майданутым как семимесячным надо в рoт запихивать, своего ума то у вас нет?
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
Voldemaar
11:36
В Якутии зимой на ночь не глушат моторы.
В Госдуме в преддверии холодов напомнили о штрафе за длительный прогрев двигателей во дворах
Voldemaar
11:33
Благо, на складах 6000 штук лежит.
Генерал Верховцев: полигон на Новой Земле может быть подготовлен к ядерным испытаниям в сжатые сроки
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
11:32
640 на 360 рулит.Качество лучше натива ))) вы думаю его видели у Бернигана
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Voldemaar
11:30
На UE5! Другого не потерплю!
VGC: в разработке может находиться ремастер ролевой игры Fallout 3
Иван Иванов
11:22
Быстрый в том смысле что его быстро собьют? Ну окей
Эксперты National Security Journal назвали российский МиГ-31 самым быстрым истребителем в мире
si-cat
11:15
Ну холопы кушают 9070 с 16ГБ - и хрена ли ? Горбатого могила исправит 🤣
Эксперт XDA-Developers: минимумом для игровых видеокарт должны стать 24 ГБ памяти
Voldemaar
11:13
Нужна особая редакция дистрибутива - "Чумбанас".
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Skolzyashiy
11:10
Может наш горе поцреот российские альтернативы подскажет?
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
Windmark_
11:09
Все начнут говно жрать , а ты самый первый будешь кричать как это вкусно
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
