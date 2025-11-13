Valve планирует с помощью устройства укрепить лидерство на рынке. Ключевой фактор успеха приставки — цена.

С выпуском Steam Machine, компактной игровой приставки для домашнего использования, компания Valve выходит на рынок новой для себя категории продуктов.

Вслед за портативной консолью Steam Deck, Valve выпускает домашнюю игровую консольОднако Valve пока не объявила точную начальную цену консоли. Согласно инженеру по аппаратному обеспечению Язану Альдехайяту, цель компании «добиться действительно конкурентоспособной цены, если сравнивать устройство с продуктами с аналогичными характеристиками и производительностью». Об этом он заявил интервью IGN.

Valve также представила несколько новых устройств, включая VR-гарнитуру и новый контроллер, но не назвала конкретных цен. Steam Machine задуман как «доступный» и относительно недорогой продукт, учитывая его производительность.

Согласно анализу Kotaku, цена устройства ожидаемого класса производительности составит около 800 долларов – в зависимости от характеристик и доступности на рынке. Это примерно столько же, сколько стоит PS5 Pro, и, следовательно, значительно дороже стандартных моделей Sony или Microsoft Xbox. Однако, по сравнению с приличным игровым ПК, эта цена вполне разумна.

Выпуск Steam Machine запланирован на весну 2026 года, предварительные заказы, как ожидается, будут открыты еще раньше. Устройство выходит в условиях, когда Valve уже изменила рынок ПК-гейминга с помощью серии Steam Deck.

Valve хочет предложить доступные цены на свои устройства, чтобы сократить разрыв между высококлассными игровыми ПК и традиционными консолями. Успешный запуск может означать, что библиотеки игр для ПК и SteamOS продолжат развиваться в сторону домашнего гейминга. Для таких конкурентов, как PlayStation и Xbox, выход Valve на рынок означает дополнительное давление, особенно если цена и производительность окажутся очень хорошими.