Super Tucano разрабатывался как ударный самолёт, но у него имеются четыре точки подвески, на одной из которых можно разместить радар, а на других — пулемёты.

Лёгкий штурмовик A-29 Super Tucano бразильской компании Embraer обладает рядом преимуществ: он стоит значительно дешевле истребителя, пилотирование не требует многолетней подготовки, тем более что его можно использовать как учебный самолёт, а его максимальная скорость (600 км/ч) достаточна для перехвата беспилотников.



Embraer рассматривает вариант использования Super Tucano в качестве истребителя беспилотников. 11 ноября бразильский производитель объявил о намерении расширить возможности самолёта для борьбы с БПЛА, разработав новую оперативную концепцию под названием SANT (Super Tucano Anti-Drone Tactics). Эта концепция будет опираться на уже установленные на борту самолёта системы, каналы передачи данных для получения координат целей, оптико-электронную/инфракрасную турель для сопровождения и лазерного целеуказания, управляемые ракеты и пулемёты калибра .50 (12,7 мм).

Генеральный директор Embraer Defense & Security Боско да Коста Жуниор заявил, что «недавние конфликты по всему миру демонстрируют острую необходимость поиска решений для борьбы с беспилотниками». A-29 — идеальный инструмент для решения этой задачи с меньшими затратами, особенно учитывая, что он уже способен выполнять задачи непосредственной авиационной поддержки, вооружённой разведки и повышения квалификации.

Бразильский производитель подчеркнул, что A-29 предлагает «уникальное сочетание возможностей» при «низкой совокупной стоимости обслуживания». Он отметил, что этот самолёт является «лучшим в своём классе» благодаря «передовым технологиям, передовому человеко-машинному интерфейсу (HMI), прочному планеру и возможности развёртывания без инфраструктуры».