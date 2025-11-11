Вокруг предстоящей серии S от Samsung всё ещё царит неопределённость. Ходят слухи, что модель Plus получит новый дизайн.

Новые флагманские устройства серии S компания Samsung обычно представляет в январе. Однако, поскольку, как сообщается, корейский производитель всё ещё дорабатывает линейку, на этот раз возможны задержки.

Фото: Android Headlines

Также неясно, какие устройства будут выпущены в рамках серии S, будут ли какие-либо изменения, будут ли отменены, переименованы или добавлены новые функции. В любом случае, появились новые изображения, на которых, как утверждается, изображен Samsung Galaxy S26+. На них видно заметное изменение дизайна, уже знакомое по другому устройству. Объективы камеры на задней панели расположены на небольшой платформе, поэтому весь модуль камеры немного выступает над остальной частью корпуса.

Фото: Android Headlines

Этот внешний вид сильно напоминает тонкий Samsung Galaxy S25 Edge, где модуль камеры выглядит так же. В отличие от него, у обычного Galaxy S25 не было выступающего края, а объективы камеры выступали прямо из задней панели. Сообщается, что базовая модель S26 выглядит практически идентично версии Plus.

В остальном, по сравнению с прошлогодним устройством, ничего существенного не изменилось. Рамка корпуса по-прежнему плоская и соединяет заднюю панель и дисплей под прямым углом. Рендеры предоставлены инсайдером OnLeaks и порталом Android Headlines.

Согласно отчёту, S26+ будет оснащён 6,7-дюймовым экраном. Толщина корпуса, как сообщается, составит 7,35 миллиметра. Существенных улучшений аккумулятора и камеры не ожидается. По слухам, процессор будет работать на базе чипа Snapdragon.

Фото: Android Headlines

В последние годы серия S состояла из моделей Ultra и Plus, а также базовой модели. В прошлом году был добавлен тонкий вариант Edge, а ближе к концу года Samsung обычно выпускает урезанную модель FE. Предыдущие утечки предполагали, что стандартное устройство будет переименовано в модель Pro, а вариант Edge заменит модель Plus.

Согласно недавнему отчёту Android Headlines, Samsung собирается вернуться к старой линейке моделей: Ultra, Plus и базовым моделям. Будущее тонкого варианта Edge остаётся под вопросом. Низкие продажи также могут означать конец элегантной модели.

Дата презентации новинок неизвестна. Несколько недель назад было объявлено, что мероприятие будет перенесено, а модели S26 будут представлены только в марте. Неизвестно, будет ли Samsung ждать презентации своих флагманских устройств до окончания Всемирного мобильного конгресса в Барселоне.