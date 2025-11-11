Новые флагманские устройства серии S компания Samsung обычно представляет в январе. Однако, поскольку, как сообщается, корейский производитель всё ещё дорабатывает линейку, на этот раз возможны задержки.
В остальном, по сравнению с прошлогодним устройством, ничего существенного не изменилось. Рамка корпуса по-прежнему плоская и соединяет заднюю панель и дисплей под прямым углом. Рендеры предоставлены инсайдером OnLeaks и порталом Android Headlines.
Согласно отчёту, S26+ будет оснащён 6,7-дюймовым экраном. Толщина корпуса, как сообщается, составит 7,35 миллиметра. Существенных улучшений аккумулятора и камеры не ожидается. По слухам, процессор будет работать на базе чипа Snapdragon.
В последние годы серия S состояла из моделей Ultra и Plus, а также базовой модели. В прошлом году был добавлен тонкий вариант Edge, а ближе к концу года Samsung обычно выпускает урезанную модель FE. Предыдущие утечки предполагали, что стандартное устройство будет переименовано в модель Pro, а вариант Edge заменит модель Plus.
Согласно недавнему отчёту Android Headlines, Samsung собирается вернуться к старой линейке моделей: Ultra, Plus и базовым моделям. Будущее тонкого варианта Edge остаётся под вопросом. Низкие продажи также могут означать конец элегантной модели.
Дата презентации новинок неизвестна. Несколько недель назад было объявлено, что мероприятие будет перенесено, а модели S26 будут представлены только в марте. Неизвестно, будет ли Samsung ждать презентации своих флагманских устройств до окончания Всемирного мобильного конгресса в Барселоне.