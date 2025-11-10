Ранее председательство для страны не представляло особой проблемы, но сейчас ситуация в мире в плане безопасности кардинально изменилась.

С 1 июля 2026 года Ирландия будет председательствовать в Совете Европейского союза (ЕС) в течение шести месяцев и, следовательно, должна будет организовать как минимум один саммит глав государств и правительств стран-членов, а также ряд встреч на уровне министров.

Возможно, Ирландия может стать объектом гибридных операций, как это недавно произошло в Дании, где страна столкнулась с пролётами неопознанных беспилотников над военными объектами и критически важной инфраструктурой, включая аэропорты, незадолго до саммита ЕС в Копенгагене. В аналогичной ситуации сейчас находится Бельгия, где расположены многочисленные европейские институты, а также штаб-квартира НАТО. Именно поэтому Франция развернула в Бельгии вооружённые силы для борьбы с беспилотниками.

Однако Ирландия до сих пор не считает свою оборону приоритетом, в результате чего ее считают уязвимой не только в ЕС, но и в НАТО. Этому есть как минимум две причины: три четверти подводных телекоммуникационных кабелей Северного полушария проходят через ее исключительную экономическую зону, и у нее нет боевых самолетов.

Как нейтральное государство, Ирландия может рассчитывать на защиту своего британского соседа, если того потребует ситуация, учитывая, что Дублин и Лондон заключили пакт для этой цели. В любом случае, низкий уровень военных расходов (0,2% ВВП) означает, что ее вооруженным силам трудно модернизировать свою технику и, следовательно, развивать свой потенциал. Хуже того, в рамках помощи, оказанной Украине, им пришлось отказаться от части своих радаров Giraffe Mark IV, хотя они, несомненно, были бы очень полезны для будущих операций.

«Передача радарных систем Giraffe Mark IV украинским вооружённым силам усугубит дефицит и без того минимального потенциала противовоздушной обороны Ирландии», — отмечала газета The Irish Times.

Тем не менее, безопасность встреч, организованных в период председательства в Совете ЕС, будет обеспечивать полиция. Однако участие вооружённых сил будет иметь решающее значение, даже если их ресурсов будет недостаточно.

Ирландский воздушный корпус располагает турбовинтовыми самолётами PC-9. Однако эти самолёты недостаточно эффективны для патрулирования воздушного пространства, а их пилоты не обучены борьбе с беспилотниками.

По данным The Journal, ирландские власти рассматривают возможность обращения за помощью к одной из европейских стран. Похоже, Дублин может обратиться за помощью к Парижу. Согласно информации The Irish Times, которая не упоминала о патрулировании воздушного пространства, «одной из важнейших мер является потенциальная просьба к французским военным властям направить военный корабль в Дублин для проведения важных встреч с целью обеспечения противовоздушной обороны столицы».