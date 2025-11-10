Предположительно, Пекин уже поставил находящемуся под санкциями Тегерану зенитно-ракетный комплексы (ЗРК) дальнего действия HQ-9.

Китай заключил соглашение «нефть в обмен на оружие» с Ираном и уже поставил находящемуся под санкциями Тегерану современные ЗРК HQ-9 и соответствующие ракеты, изменив баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, согласно анализу платформы Dryad Global Maritime Security, специализирующейся на морской разведке.



Согласно докладу, экспорт иранской нефти, оцениваемый в 1,5–2 миллиона баррелей в сутки, приносит Ирану около 53–54 миллиардов долларов в год. Более 80–90% нефти перевозится в Китай по сложной цепочке поставок, включающей десятки старых танкеров, использующих так называемую программу «Нефть в обмен на оружие» (Oil for Arms).

В ответ Китай якобы поставляет Ирану передовую военную технику, включая зенитно-ракетные комплексы большой дальности HQ-9, технологии наведения ракет, компоненты беспилотников и твёрдое топливо.

Сообщается, что Иран передаёт часть китайского оружия, включая системы наведения, используемые в иранских беспилотниках Shahed-136 и противокорабельных баллистических ракетах, йеменским хуситам, которых он поддерживает. По данным Военно-морского командования США (NAVCENT), с 2024 года они провели более 130 атак в Красном море и Аденском заливе.

Однако для Тегерана наиболее важным приобретением Китая, по всей видимости, является HQ-9BE. Эта система способна не только сбивать самолёты с расстояния до 250 км, но и поражать все типы ракет, что делает её мощной поддержкой для систем ПВО, которые потерпели неудачу во время 12-дневного конфликта с Израилем в июне 2025 года.

Комплекс HQ-9B считается одним из самых эффективных дальнобойных комплексов ПВО в мире. По данным журнала Military Watch Magazine, помимо Ирана, он есть в Пакистане, Туркменистане, Узбекистане и, возможно, Марокко, а недавно он поступил в Азербайджан, несмотря на тесные связи с западными странами, Израилем и Турцией.

HQ-9 — это нелицензионная версия российской системы С-300, производимая в Китае. ЗРК способен бороться не только с самолётами и вертолётами, но и с БПЛА, крылатыми ракетами, управляемыми ракетами дальнего действия и планирующими бомбами. В нём используется радар пассивного сканирования луча (PESA) типа 305Б.

Ракеты имеют дальность полета от 7 до 125 км (35 км для управляемых ракет) и оснащены двухступенчатым двигателем, обеспечивающим им скорость 4,2 Маха. Они размещены в четырёх контейнерах на пусковой установке «Тайань» ТА-5380 (на базе российского МАЗ-543).