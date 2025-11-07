Изначально первые электрокары с увеличенным запасом хода начнут поставляться в Германию

Togg уже является лидером рынка электромобилей в Турции. Теперь компания выходит на европейский рынок и уже начала поставки в Германию. Первые 600 автомобилей были переданы в Штутгарте, сообщает Handelsblatt. Togg позиционирует себя как «турецкая Tesla» и изначально нацелена на немецко-турецкое сообщество.

Togg T10X. Источник: Togg Электромобили Togg могут также привлечь внимание всего европейского рынка благодаря своей сравнительно низкой цене. Две модели, которые первыми появятся в продаже в Германии, стоят около 40 000 евро. Togg T10X. Источник: Togg То есть турецкие электромобили стоят несколько дешевле, чем VW ID.4 или Tesla Model Y. Два автомобиля Togg различаются главным образом кузовом: T10X — электрический внедорожник, а T10F — полностью электрический седан. Кабина, программное обеспечение и силовая установка обеих моделей практически идентичны.

Электрический внедорожник T10X доступен в четырёх модификациях. Модель с двигателем мощностью 160 кВт (218 л.с.) может похвастаться самым большим запасом хода — 523 километра по циклу WLTP. Ёмкость аккумулятора составляет 88,5 кВт⋅ч, а максимальная мощность зарядки — до 180 кВт.

Топовая модель T10X имеет вдвое большую мощность двигателя (320 кВт/435 л.с.), но благодаря полному приводу запас хода меньше — 468 километров. Базовая модель оснащена аккумулятором меньшей ёмкости 52,4 кВт⋅ч и запасом хода 314 километров. Эта версия, как ожидается, будет доступна менее чем за 40 000 евро.

Электрический седан T10F имеет те же варианты двигателей, ёмкость аккумулятора и возможности зарядки. Однако благодаря меньшему весу максимальный запас хода седана увеличен до 623 километров. Также предусмотрены передовые системы помощи водителю и приложение для смартфона, которое подключает автомобиль к телефону пользователя.

Togg T10F. Источник: Togg

Автомобили Togg производятся на собственном заводе компании в городе Гемлик на западе Турции. Togg — это аббревиатура от «Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu», что переводится как «Совместное турецкое автомобильное предприятие».