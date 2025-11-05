Дальность полета ракеты Minuteman III составляет около 9,5 тысячи километров. В ответ в Москве предложили начать подготовку к ядерным испытаниям на Новой Земле.

Как сообщает командование Космических сил США, 5 ноября Вооружённые силы произвели запуск невооружённой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III в рамках ранее запланированного планового испытания ракеты, способной нести ядерный заряд.

В России немедленно отреагировали и предложили начать подготовку к полномасштабному испытанию ядерного оружия. Оно может пройти на архипелаге Новая Земля, сообщает пресс-служба Кремля. Это предложение поступило от министра обороны РФ Андрея Белоусова. Владимир Путин не ответил согласием, а распорядился «собрать дополнительную информацию» об испытаниях Minuteman III.

Согласно пресс-релизу, эта ракета была запущена с Космической базы Ванденберг в Калифорнии и пролетела более 6700 км, прежде чем приземлиться на испытательном полигоне Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн на Маршалловых Островах. Запуск ракеты был осуществлён дистанционно с самолёта ВМС США E-6B с использованием резервной системы управления ALCS.

В заявлении военных подчеркивается, что состоявшееся в среду испытание — GT 254 — является «частью серии плановых и периодических мероприятий, имеющих решающее значение для оценки возможностей Minuteman III».

Minuteman III — основная МБР в ядерном арсенале США. Также ведутся работы над её преемницей — LGM-35A Sentinel. Завершение разработки новой МБР является приоритетом для Министерства обороны США. Нынешняя ракета Minuteman III находится на вооружении уже более 50 лет, начиная со времён Холодной войны.

Технология была разработана компанией Boeing, и первые ракеты были развернуты в июне 1970 года. Производство было прекращено в декабре 1978 года. LGM-30G Minuteman III весит около 36 тонн, имеет диаметр 1,67 метра и дальность более 9500 км. По данным Министерства обороны США, в настоящее время на вооружении находится около 400 ракет Minuteman III.

Эти испытания ракет проводятся регулярно (последнее из них состоялось в мае) и не имеют прямого отношения к заявлению президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Трамп заявил, что Россия и Китай тайно проводили подобные подземные испытания, и что США последуют их примеру. Однако министр энергетики Крис Райт, отвечающий за ядерное оружие, заявил, что планы включают не испытания ядерного оружия с ядерными взрывами, а «докритические» испытания, которые США проводили ранее.