При этом, новый подход может повысить и эффективность двигателей.

Перед взлетом самолета при низких температурах проводится противообледенительная обработка, при которой поверхность опрыскивается специальной жидкостью. Этот процесс предотвращает опасное образование льда на крыльях и датчиках.

Однако противообледенительная обработка самолетов необходима не только при низких температурах на земле. Для предотвращения образования льда во время полета самолеты оснащены специальными системами. Они обычно направляют горячий воздух от двигателей на передние кромки крыльев, чтобы растопить лед.

Моделирование вибрации крыла демонстрирует типичную характерную форму колебаний, возникающих при вибрации. Источник: Fraunhofer LBF

«Однако этот процесс требует больших затрат энергии и снижает эффективность двигателей», — говорится в пресс-релизе немецкого Института Фраунгофера.

Поэтому исследователи разработали новый энергосберегающий метод борьбы с обледенением крыльев самолёта. В этом процессе обледеневшая часть крыла самолёта начинает вибрировать, что приводит к таянию наледи. Датчики определяют, когда определённые участки крыла начинают накапливать лёд. Затем определяется резонансная частота. Это диапазон частот, в котором материал начинает вибрировать.

Испытание в аэродинамической трубе на обледенение: на передней кромке крыла образуются реалистичные ледяные отложения. Источник: Fraunhofer LBF

После этого пьезоэлектрические актуаторы вызывают направленные низкочастотные колебания материала на обледенелых участках. Эти колебания находятся в диапазоне нескольких килогерц и невидимы невооруженным глазом, но очень эффективны. Налипший лёд отслаивается и отваливается.

Для определения подходящей частоты колебаний необходимо учитывать множество различных факторов, например, материал крыла, скорость, высоту, температуру, влажность и толщину ледяного слоя. Затем алгоритмы рассчитывают на основе этих колебаний собственную резонансную частоту.

По данным исследовательского института, идея удаления льда с помощью вибраций давно обсуждается в научном сообществе. Впервые создана высокодинамичная и точная система, реализующая эту идею на практике. Однако новый метод не может заменить противообледенительную обработку на земле перед взлётом самолёта.