Австралийские частные потребители смогут получать бесплатное электричество около полудня, поскольку днём есть избыток солнечной энергии.

В полдень в сеть поступает большое количество солнечной энергии – часто больше, чем потребляется. В результате цены на электроэнергию в это время очень низкие, и сеть может работать нестабильно из-за переизбытка электроэнергии.

Правительство Австралии хочет воспользоваться этой ситуацией и объявило о программе «Solar Sharer» (совместное использование солнечной энергии). Согласно этой программе, поставщики должны предоставлять частным домохозяйствам три часа бесплатной электроэнергии каждый день в часы пик, как сообщает ABC News.

Ежедневное бесплатное электричество станет доступно жителям Нового Южного Уэльса, Южной Австралии и юго-восточного Квинсленда с июля 2026 года. Ожидается, что к 2027 году программа распространится и на другие штаты. Требуется наличие умного счётчика, который, по данным The Guardian, установлен в большинстве австралийских домов.

Многие бытовые приборы оснащены таймером, позволяющим пользователям запланировать их работу на определённое время. Бесплатное электричество особенно необходимо для стиральных машин, сушилок, кондиционеров и других энергоёмких приборов.

Выиграют также и домохозяйства с электромобилями или накопителями энергии. Однако эта мера в первую очередь направлена на снижение нагрузки на австралийцев, которые арендуют жильё и, следовательно, не имеют возможности самостоятельно установить солнечные панели.

Таким образом, правительство под руководством премьер-министра социал-демократа Энтони Албанезе отвечает на растущую критику роста цен на электроэнергию программой «Solar Sharer». Лето в Австралии только начинается, и энергоёмкие кондиционеры стали незаменимой вещью для многих жителей.

Правительство ожидает, что эта мера снизит стоимость электроэнергии для всех жителей Австралии. Это связано с тем, что со снижением вечернего пикового спроса может потребоваться меньше расширения сети, что очень дорого обходится поставщикам и, следовательно, потребителям.

Некоторые поставщики электроэнергии уже предлагают своим клиентам бесплатные периоды использования солнечной энергии, как сообщает The Guardian. По данным ABC News, Ассоциация австралийских поставщиков электроэнергии отреагировала на это заявление с удивлением. Программа не была согласована с ними. Она может подорвать доверие к отрасли и привести к непредвиденным последствиям.