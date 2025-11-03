Премьер-министр Нарендра Моди уже поздравил организацию космических исследований с успешной миссией по выводу спутника CMS-03 на орбиту.

Индия успешно запустила ракету LVM3, которая вывела в космос спутник CMS-03. Сборка, установка полезной нагрузки на ракету и транспортировка на стартовую площадку были официально завершены 26 октября. Сам запуск состоялся неделю спустя, 2 ноября, из Космического центра имени Сатиша Дхавана.

Источник: ISRO

Примерно через 15 минут после запуска Индийская организация космических исследований (ISRO) подтвердила вывод спутника CMS-03 на геопереходную орбиту. В конечном итоге аппарат должен оказаться на геостационарной орбите – примерно 35 000 км над Землей.

CMS-03, также известный как GSAT-7R, – многодиапазонный спутник связи весом около 4,4 тонны, обеспечивающий покрытие как суши, так и океана. Это особенно важно для ВМС Индии, которые будут основным пользователем услуг CMS-03. Аппарат, рассчитанный на 15 лет, заменит спутник GSAT-7, запущенный в 2013 году.

Для вывода полезной нагрузки на орбиту ISRO использовала ракету-носитель LVM3 (Launch Vehicle Mark-3). Ракета имеет высоту 43,5 метра, диаметр 4 метра и стартовую массу 640 тонн. Основная часть оснащена двумя двигателями Vikas, работающими на гиперголическом топливе (производном гидразина и закиси азота), которое отличается высокой токсичностью и воспламеняется после смешивания компонентов без необходимости использования дополнительного топлива. К ракете прикреплены два вспомогательных твердотопливных двигателя. Верхняя часть оснащена одним двигателем CE-20, работающим на жидком водороде и жидком кислороде.

Заключительной миссией ракеты стал запуск Chandrayaan-3, что позволило Индии войти в элитную группу стран, успешно посадивших беспилотный космический аппарат на естественный спутник Земли. Ранее это уже осуществили США, Россия и Китай. В 2024 году к этой группе присоединилась Япония с посадочным модулем SLIM.

Запуск спутника CMS-03 отметил Нарендра Моди. Премьер-министр Индии написал на платформе X (запрещена на территории РФ), что «благодаря самоотверженности учёных, космическая отрасль стала синонимом совершенства и инноваций».