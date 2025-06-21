Американцы начали переброску стратегических бомбардировщиков B-2 с авиабазы ​​Уайтмен на американском континенте на остров Диего-Гарсия в Тихом океане.

Каналы мониторинга воздушного движения сообщают о дозаправочных полетах в воздухе для поддержки переброски бомбардировщиков B-2 Spirit с их постоянной базы на авиабазе Уайтмен в штате Миссури на авиабазу Диего-Гарсия в Тихом океане.

Бомбардировщик B-2A и самолет-заправщик KC-46A. Фото: ВВС США

База Диего-Гарсия расположена менее чем в 5000 километрах. километров от побережья Ирана, поэтому оттуда можно совершенно свободно наносить удары с использованием стратегических бомбардировщиков по целям на Ближнем Востоке.





Ранее американцы перебросили на Ближний Восток значительное количество истребителей (включая F-35, F-22 и F-16) и самолетов-заправщиков, а также в регион были направлены значительные военно-морские силы. Однако переброска бомбардировщиков имеет важное значение, поскольку, по мнению большинства военных экспертов, они будут использоваться для потенциального удара по глубоко укрепленным иранским ядерным объектам в Фордо (с использованием авиабомб GBU-57 MOP).

Пока неизвестно, решит ли президент Трамп нанести удар по целям в Иране. Однако 20 июня он заявил, что две недели, которые он дал себе на принятие решений, были «максимумом» и что переговоры с участием европейских стран и Ирана не оказались полезными.

Возможное вступление США в конфликт, скорее всего, приведет к эскалации напряжения в регионе. Хотя потенциал Тегерана по нанесению ударов по Израилю ракетами средней дальности ослаб, Иран по-прежнему располагает большими запасами ракет малой дальности, которые могут быть использованы для атаки на цели в Саудовской Аравии или других странах, где в регионе расположены американские базы. Это также означает, что американцы — если они вступят в конфликт — не ограничатся ударами только по ядерным объектам, но захотят уничтожить иранские ракетные пусковые установки, чтобы ограничить последствия ударов по своим базам.

Иран также может больше рассчитывать на так называемую ось сопротивления, т.е. поддерживающие его вооруженные группировки в регионе, которые заявили о своем намерении вступить в конфликт, если к нему присоединятся США.