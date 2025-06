Япония опасается «второй Фукусимы» в июле из-за предсказаний в комиксах; власти говорят о «дезинформации».

Предсказание в манге о катастрофе, которая обрушится на Японию в следующем месяце, отпугивает туристов от посещения страны. Паника распространяется в социальных сетях, а власти Токио пытаются опровергнуть слухи. Несмотря на это, количество рейсов в Японию в пик туристического сезона сокращается.







Наблюдатели связывают недавнее снижение продаж авиабилетов в Японию с комиксом Рё Тацуки The Future I Saw («Будущее, которое я видел»), как сообщает The Washington Post. Впервые опубликованная в 1999 году книга, представляющая собой запись снов и видений автора, предсказывала великую катастрофу на март 2011 года. Именно тогда Япония столкнулась с тремя бедствиями: землетрясением, цунами и аварией на АЭС, которая привела к одной из самых страшных ядерных катастроф в истории.





«Прогнозирование землетрясений путем указания даты, места или магнитуды с научной точки зрения невозможно», — заявил Рёити Номура, глава Японского метеорологического агентства.

В обновленной версии, опубликованной в 2021 году, также предсказывалось, что в июле 2025 года в Японии произойдет «настоящая катастрофа», которая «повергнет людей по всей Восточной Азии в состояние паники». Посты и видеоролики в социальных сетях, предупреждающие о мощном землетрясении, просмотрели миллионы людей в Гонконге, Китае, Тайване и Южной Корее. Между тем, туристы из этих стран вошли в пятерку самых частых посетителей Японии в прошлом году. Власти, как сообщает Washington Post, пытаются опровергнуть слухи и остановить панику.

По его словам, «любые заявления, предполагающие такой конкретный прогноз, являются полностью ложными и должны считаться дезинформацией».



В Гонконге две авиакомпании сократили рейсы в южные префектуры Японии в пик летнего сезона, сославшись на резкое падение пассажирского спроса. Тайваньские эксперты из туристической сферы заметили необычное падение цен на авиабилеты из Тайваня в Токио, Осаку и Окинаву — традиционно три самых популярных направления в Японии.

Япония — одна из самых сейсмически активных стран мира. Ежегодно в Японии фиксируется около 1500 землетрясений.