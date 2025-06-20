Производитель чипов Nvidia инвестирует в стартап, который уже поддержали Билл Гейтс и Hyundai

Индустрия искусственного интеллекта потребляет много энергии во время обучения ИИ-моделей и при каждом запросе. Илон Маск опасается, что с 2026 года в США может возникнуть дефицит электроэнергии.

Nvidia инвестирует в ядерный стартап

Возобновляемые источники энергии считаются слишком ненадежными, чтобы удовлетворить потребность индустрии ИИ в электроэнергии. Поэтому ядерная энергетика в настоящее время переживает возрождение. Многие компании рассматривают вариант строительство микрореакторов, т.е. малых атомных электростанций. Они считаются более экологичными, чем альтернативы, использующие ископаемое топливо.

Поэтому Nvidia инвестирует в ядерный стартап TerraPower. Будучи ведущим производителем чипов, Nvidia является ключевым драйвером и бенефициаром бума ИИ последних лет.

Nvidia через свое венчурное подразделение NVentures является одним из участников нового инвестиционного раунда, который принесет TerraPower 650 миллионов долларов. Об этом сообщила компания Terrapower.

Помимо NVentures, одним из новых инвесторов также является HD Hyundai — подразделение южнокорейского автопроизводителя, занимающееся тяжелым машиностроением и судостроением.

Кроме того, Билл Гейтс снова стал одним из инвесторов Terrapower. В 2024 году он инвестировал в стартап один миллиард долларов.

«Компания TerraPower была основана на идее, что инновации в ядерной науке могут иметь положительное глобальное влияние», — заявил генеральный директор Крис Левек в пресс-релизе.

По его словам, «этот раунд является еще одним доказательством того, что соответствующие технологии — это решения, которые ищет отрасль».

«Поскольку ИИ продолжает трансформировать отрасли, ядерная энергетика будет становиться все более важным источником энергии для поддержки этих возможностей», — сказал Мохамед Сиддик из NVentures.

По его словам, «технологии ядерных реакторов TerraPower предлагают инновационные, безуглеродные решения для удовлетворения мировых потребностей в энергии при минимальном воздействии на окружающую среду».

Реактор, на строительство которого выделено 650 миллионов долларов, представляет собой мини-атомную электростанцию с натриевым охлаждением. Вместо воды он охлаждается натрием. Ожидается, что мощность атомной электростанции составит 345 МВт, она будет подключена к системе хранения энергии на основе расплавленной соли (расплавленная соль накапливает энергию, аккумулируя тепло).