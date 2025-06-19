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kosmos_news
Midjourney запустил свой первый ИИ-генератор анимационных видеороликов V1
Стартап Midjourney, который создал одну из самых популярных моделей ИИ, генерирующих картинки по текстовому описанию, объявил о запуске своей первой видеомодели V1.

Компания Midjourney, занимающаяся разработкой технологий искусственного интеллекта, расширяет свое предложение, включив в него генерацию видео. Новая система «Image-to-Video» позволяет пользователям создавать короткие анимационные видеоролики из предоставленных изображений. Базовая функция изначально создает видеоролики длительностью пять секунд. Можно их увеличить до 21 секунды.
Фото: Midjourney

Техническая реализация предлагает два основных варианта управления: автоматический режим, который независимо генерирует последовательности движений (объектов на видео), и ручной режим, в котором пользователи могут описывать желаемые движения текстом. Кроме того, доступны параметры «High Motion» для динамических движений камеры и объектов и «Low Motion» для более четкой анимации.

 В настоящее время обработка осуществляется исключительно через веб-платформу.

Стоимость создания видеороликов примерно в восемь раз превышает стоимость создания изображений. Базовая подписка стоит 10 долларов в месяц. Подписчики Pro (60 долларов в месяц) и Mega (120 долларов) получают неограниченный доступ в режиме «Relax».

Генеральный директор Midjourney Дэвид Хольц рассматривает функцию генерации видео как промежуточный шаг на пути к более комплексному моделированию ИИ. Компания планирует разрабатывать системы 3D-рендеринга и модели искусственного интеллекта в реальном времени для интерактивных виртуальных миров.

Выход на рынок новой модели происходит в сложных условиях: Disney и Universal недавно подали иск против Midjourney. Обвинение заключается в том, что генерация изображений с помощью искусственного интеллекта нарушает авторские права на изображение персонажей этих студий. В области генерации видео с использованием искусственного интеллекта компания теперь напрямую конкурирует с такими системами, как Sora от OpenAI и Veo от Google.

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#искусственный интеллект #ии #видео #нейросеть #midjourney #v1 #видеоролик
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