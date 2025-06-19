По данным SpaceX, в результате взрыва никто не пострадал. Но прототип второй ступени сверхтяжёлой ракеты поврежден.

Вечером 18 июня во время статического огневого испытания взорвалась SpaceX Starship 36 – вторая ступень сверхтяжёлой ракеты от компании SpaceX. Предполагалось, что это должен быть 10-й испытательный полет. Об этом 19 июня сообщает BBC.







Это не первый случай взрыва ракеты Starship в этом году. Например, 8-й испытательный полет тоже закончился взрывом.

Статическое огневое испытание представляет собой контролируемое наземное испытание, в ходе которого двигатели ракеты запускаются без запуска ракеты. Тест предназначен, например, для проверки работоспособности двигателей.

Но, должно быть, возникла какая-то проблема. В противном случае взрыва бы не произошло. По данным BBC, компания SpaceX уже прокомментировала инцидент. Сообщается, что пострадавших нет. Также нет опасности для близлежащих населенных пунктов, однако прототип получил повреждения.

Примечательно, что утром 19 июня с космодрома «Плесецк» успешно стартовала тяжёлая ракета-носитель «Ангара-А5», как сообщили в Министерстве обороны России. С момента первого старта в 2014 году «Ангара-А5» зарекомендовала себя как надёжная и современная разработка российской космонавтики.