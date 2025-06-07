Иран заказал тысячи тонн компонентов для баллистических ракет у Китая, стремясь восстановить свою военную мощь, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Иран заказал у Китая крупные партии компонентов для производства баллистических ракет, сообщает Wall Street Journal. Закупленный перхлорат аммония позволит изготовить около 800 ракет. Груз должен прибыть в Иран в ближайшие месяцы.







Перхлорат аммония, закупаемый в Китае, применяется в производстве фейерверков и твердого топлива, используемого в самых эффективных баллистических ракетах Ирана, подчеркивает газета в статье, опубликованной в четверг, 5 июня.

Тегеран пытается восстановить сеть союзных группировок на Ближнем Востоке — так называемую ось сопротивления, — ослабленную разгромом Израилем террористических организаций «Хезболла» в Ливане и ХАМАС в секторе Газа, а также падением режима Башара Асада в Сирии. Атаки США и Израиля также ослабили возможности йеменских повстанцев-хуситов атаковать гражданские суда в Красном море.

WSJ подчеркивает, что у Ирана одна из крупнейших программ по созданию баллистических ракет в регионе. Ранее в этом году два иранских судна были загружены в Китае более чем 1000 тонн перхлората натрия — прекурсора перхлората аммония. Материал был доставлен в иранские порты в феврале и марте. По оценкам опрошенных газетой экспертов, этого было бы достаточно для производства около 260 ракет малой дальности.

Деннис Уайлдер, бывший аналитик ЦРУ по Китаю, отметил, что Пекин имеет давнюю историю сотрудничества с Ираном в области ракетных технологий. Китай продает оружие Тегерану с 1979 года и с 1990-х годов активно поддерживает разработку Ираном баллистических ракет, предоставляя технологии, детали и обучение.

Соединенные Штаты неоднократно критиковали Китай за нарушение санкций путем закупки иранской нефти и за непринятие достаточных мер для прекращения экспорта в Россию товаров двойного назначения.