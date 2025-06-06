Мегаваттные зарядные станции (или ультрабыстрые) способны подавать мощность в 1 МВт и более: технология китайского автогиганта позволит заряжать электромобили в Европе всего за несколько минут.

Сеть зарядных станций Supercharger — неотъемлемая часть успеха Tesla в Европе. Станция позволяет быстро заряжать электромобили.

BYD хочет предложить европейским водителям электрокаров сверхбыструю зарядку. Фото: BYD

Теперь BYD также хочет предложить своим клиентам в Европе услугу быстрой зарядки. Как сообщает Cleantechnica, китайская компания планирует построить в Европе сеть мегаваттных зарядных станций.

Зарядные устройства мощностью более 1000 киловатт в первую очередь предназначены для быстрой зарядки электрогрузовиков, аккумуляторы которых могут достигать емкости 700 киловатт-часов и более. Но они также могут быть востребованы электромобилями: их можно зарядить всего за 5–10 минут.

Стелла Ли, вице-президент BYD, заявила на этой неделе в Брюсселе, что компания планирует построить собственную сеть мегаваттных зарядных станций в Европе. Она не уточнила, сколько станций будет установлено в Европе.

«Это станет поворотным моментом, который повысит доверие потребителей к электромобилям», — сказал Ли.

Естественно, мегаваттные зарядные станции потребляют значительное количество электроэнергии. Это создает дополнительные проблемы для электросети. Кроме того, обещанные скорости зарядки не всегда соответствуют действительности.

Скорость зарядки аккумулятора зависит от различных факторов. Для зарядных устройств мощностью свыше 500 киловатт обычно требуется специальное охлаждение, чтобы предотвратить перегрев кабелей и прочих компонентов. Однако такие системы охлаждения влекут за собой повышенные затраты.

Кроме того, в настоящее время только новейшие модели BYD поддерживают столь экстремальные скорости зарядки. Другие электромобили заряжаются соответственно медленнее.

Строительство станций планируется начать в течение следующих 12 месяцев. Компания BYD хочет увеличить продажи электромобилей в Европе и удовлетворена текущей тенденцией. По словам Ли, ежемесячные продажи увеличиваются в среднем на 10 процентов. Если тенденция продолжится, в компании хотят построить больше заводов в Европе. В настоящее время BYD строит завод в Венгрии.

В любом случае, мегаваттная система зарядки призвана побудить еще больше людей покупать автомобили BYD. Первые зарядные станции планируется установить в автосалонах.