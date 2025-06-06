В своем выступлении по случаю 176-й годовщины датской конституции 5 июня министр обороны Дании Лунд Поульсен напомнил, что «Европа снова находится в состоянии войны, и мир, каким мы его знаем, стремительно меняется».



По словам министра обороны, в связи с этими вызовами необходимо создание новых мобилизационных сил на случай кризиса или войны. К ним присоединятся резервисты, прошедшие военную подготовку в рамках всеобщей воинской обязанности.

Поульсен также объявил о закупке наземных систем ПВО. Правительство должно принять решение по этому вопросу на следующей неделе, а техника должна прибыть в Данию в 2026 году. Датские власти отказались от этого типа оборонной инфраструктуры в начале XXI века, когда считалось, что после падения Берлинской стены страна больше не подвергается риску воздушного нападения.

Третье новшество, озвученное министром, — объявление об ускорении процесса увеличения срока обязательной военной службы с 4 до 11 месяцев. Первоначально предполагалось, что первая группа призывников пройдет более длительное обучение военному делу в августе 2026 года, теперь новая дата — февраль следующего года.

В заявлении для датского агентства Ritzau Lund Поульсен выразил уверенность в том, что государства-члены НАТО достигнут нового целевого показателя расходов на оборону в 2030 году. Они составят 3,5 процента ВВП (на армию и вооружения) и еще 1,5 процента ВВП на прочие расходы, связанные с безопасностью.

Статья 81 Конституции Дании гласит, что «каждый мужчина, способный носить оружие, обязан вносить личный вклад в защиту Родины». Власти Дании, как и было объявлено ранее, вводят обязательную военную службу и для женщин. Первые призывы 18-летних девушек состоятся 1 июля этого года.





