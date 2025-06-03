В рекордно короткий срок компания SpaceX запустила на орбиту спутник навигационной системы GPS по заказу Космических сил США. Обычно подготовительный этап длится от полугода.

Военные США вывели на орбиту Земли новый навигационный спутник, сообщает SpaceX на платформе X (заблокирована в РФ). Стоит отметить, что все подготовительные работы были выполнены в рекордно короткие сроки.

Запуск ракеты Falcon 9 со спутником GPS III SV-08. Фото: SpaceX

Запуск состоялся 30 мая с мыса Канаверал, Флорида. Спутник GPS III SV-08 был запущен в космос с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Миссия была подготовлена Космическими силами США, поскольку новый спутник предназначался для военных задач.

Миссия была особенной. Компания SpaceX получила официальный приказ о запуске 7 марта этого года, что означает, что все подготовительные работы были завершены менее чем за три месяца. Это новый рекорд для миссий национальной безопасности США. Обычно подготовительный этап длится от полугода до двух лет. Спутник GPS III SV-08 был выведен на орбиту примерно через полтора часа после запуска ракеты.

Нижняя ступень ракеты Falcon 9 вернулась на Землю, приземлившись на морской платформа. Это был четвертый запуск и посадка данной ракеты-носителя. Стоит отметить, что первый спутник GPS III был запущен в 2018 году. Все запуски, за исключением одного, осуществлялись с помощью ракеты Falcon 9.

GPS III SV-08 был построен компанией Lockheed Martin. Аппарат является восьмым из десяти спутников GPS III, приобретенных Пентагоном по контракту 2008 года. Имеющаяся информация свидетельствует о том, что новый спутник обеспечивает в три раза большую точность и в восемь раз большую помехоустойчивость. Всё это повышает точность навигации и синхронизацию времени, что имеет решающее значение как для военных, так и для гражданских пользователей.

«Каждый запуск делает группировку GPS более точным и устойчивым», – сказал полковник Эндрю Меншнер из подразделения SpOC MD 31.

Он также подчеркнул, что быстрый запуск спутника демонстрирует способность Космических сил реагировать на внезапные события, такие как отказы других спутников GPS. В настоящее время система состоит из 31 активного спутника, семи резервных спутников и двух готовых к запуску.

Напомним, SpOC MD 31 — подразделение Космических сил США, занимающееся спутниковой навигацией. Оно отвечает за управление и развитие системы GPS. Подразделение было создано в 2024 году и состоит из нескольких команд, которые занимаются, среди прочего, спутниковыми операциями, разработкой новых технологий и обслуживанием системы GPS.

Изначально миссию по запуску спутника GPS III SV-08 должна была осуществить ракета-носитель Vulcan Centaur компании United Launch Alliance (ULA). В начале апреля Командование космических систем (SSC) и Командование космических операций (SpOC) Космических сил США объявили, что SpaceX взяла на себя управление миссией.

Причиной стали задержки в разработке пусковой системы компанией ULA. Пока было совершено всего два запуска, один из которых был частично успешным. Однако эта ситуация не означает, что заказ United Launch Alliance был отозван. В результате смены оператора миссии GPS III SV-08 компания ULA взяла на себя запуск спутника GPS IIIF-1, который изначально предназначался для ракеты Falcon Heavy компании SpaceX.