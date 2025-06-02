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kosmos_news
Twz: Компания Starfighters International планирует запускать спутники в космос с истребителей F-4
Недавно 12 самолетов F-4 Phantom II были выведены из состава ВВС Южной Кореи, поэтому компания может купить именно их.

Истребитель F-4 Phantom мог сбрасывать бомбы и запускать ракеты. Теперь самолет эпохи холодной войны будет «вооружен» спутниками. Такой проект представила американская компания Starfighters International. Планируется закупить 12 самолетов F-4, сообщает ресурс Twz.
Два F-4. Фото: ROKAF 
12 истребителей были сняты с вооружения ВВС Южной Кореи в середине 2024 года. Ожидается, что их общая стоимость составит $15 млн (или $1,25 млн за единицу). Это выгодная сделка: цена F-4E в 1965 году составляла $2,4 млн, что эквивалентно почти $23,9 млн сегодня.

F-4 состоял на вооружении ВВС Южной Кореи на протяжении 55 лет. Самолеты по-прежнему пригодны к эксплуатации и, следовательно, к полетам, но на них нет никаких гарантий или контрактов на обслуживание. Помимо цены, Starfighters International несет и другие высокие расходы. Процесс демилитаризации F-4 и разрешения его использования в качестве гражданского самолета в Соединенных Штатах, является сложным и дорогостоящим.

Также следует ожидать задержек в получении разрешений на импорт. Южная Корея и КНДР официально все еще находятся в состоянии конфликта, поскольку Корейская война закончилась перемирием, но не мирным договором. Для частной компании закупка военной техники у страны, находящейся в состоянии такого конфликта, может быть сопряжена с юридическими трудностями.

Однако у Starfighters International теоретически есть несколько альтернативных вариантов. Япония сняла с вооружения свои F-4 в 2020 году и, предположительно, законсервировала несколько из них. В настоящее время Греция находится в процессе снятия с вооружения F-4. Вскоре также ожидается вывод из эксплуатации турецких истребителей.

Планируется использовать F-4 в качестве экономически эффективного способа запуска спутников на низкую околоземную орбиту. В настоящее время для этого требуется ракета-носитель, например, SpaceX Falcon 9. Запуск такой ракеты не только очень дорогой, но и сложный.

Предложение Starfighters International может быть особенно привлекательным для небольших компаний, желающих запускать в космос спутники формата кубсат (CubeSat) или аналогичные им. Помимо более низких затрат, достигается и большая гибкость с точки зрения времени, поскольку запуск самолета происходит быстрее и требует меньше разрешений и бюрократических проволочек, чем запуск ракеты-носителя.

Согласно Starfighters International, F-4 будет летать на высоте около 12 км. С него будет запускаться ракета, несущая спутник в качестве полезной нагрузки. Ракета и выводит спутник на нужную орбиту. F-4 Phantom по сути заменяет первую ступень (ускоритель) ракеты-носителя.
Так Starfighters International хочет вывести спутники в космос. Фото: Starfighters International

F-104 от Starfighters International. Фото: Starfighters International
Компания уже имеет многолетний опыт эксплуатации списанных истребителей. В настоящее время компания использует 7 истребителей F-104 Starfighter. F-104 выпускался с 1956 по 1974 год. Официально максимальная скорость составляет 2 Маха, а практический потолок — 15 км. Однако было подтверждено, что в 1963 году он летал со скоростью свыше 2,2 Маха и установил рекорд высоты в 36 км. При этом, 292 из 916 самолетов F-104, закупленных Германией, потерпели крушение, в результате чего погибло 116 пилотов.

Starfighters International планирует использовать F-104 для доставки полезных грузов в космос. Поскольку его полезная нагрузка меньше, чем у F-4, он подойдет только для небольших микроспутников. Их можно запускать на высоту около 100 км. 

В настоящее время компания запускает свои F-104 из Космического центра Кеннеди, где находится посадочная площадка для шаттлов с одной из самых длинных и больших взлетно-посадочных полос в мире. Раньше космические корабли приземлялись на взлетно-посадочной полосе длиной 4,5 км после своих миссий в космосе.

F-4 производился с 1958 по 1981 год, последней модификацией был F-4E. Экипаж самолета состоит из двух человек, длина самолета составляет 19,2 метра, а размах крыльев — 11,7 метра. На земле крылья можно сложить, уменьшив размах крыльев до 8,4 метра, что облегчает размещение самолета на авианосцах.

Официальная максимальная скорость — 2,23 Маха, рекорд для F-4 — 2,59 Маха. Полезная нагрузка вооружения составляет до 8480 кг на 9 узлах подвески.

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#космос #авиация #ракета #самолет #спутник #f-4 phantom
Источник: twz.com
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