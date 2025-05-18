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kosmos_news
Naver.com: iPhone 17 Air будет иметь толщину 5,5 мм и аккумулятор ёмкостью 2800 мАч
Согласно новой утечке, у iPhone 17 Air батарея, скорее всего, окажется довольно слабой. Зато смартфон будет легким и очень тонким.

С выпуском S25 Edge компания Samsung фактически представила новую категорию сверхтонких смартфонов. Многочисленные утечки указывают на то, что осенью Apple также выпустит очень тонкий iPhone.


Основное внимание в iPhone 17 Air будет уделено тонкому форм-фактору. Однако существенно уменьшенный объем корпуса предполагает и некоторые недостатки.

Сообщается, что тонкий iPhone будет иметь только один объектив камеры, а аккумулятор также будет довольно скромным. Некоторые инсайдеры утверждают, что iPhone 17 Air будет очень сложно проработать целый день на одном заряде аккумулятора.

Теперь южнокорейский инсайдер — ресурс blog.naver.com — предоставил первую конкретную информацию о емкости аккумулятора, размерах и весе. Соответственно, iPhone 17 Air будет весить всего 145 г, иметь толщину 5,5 мм и аккумулятор емкостью 2800 мАч.

Это означает, что новый iPhone будет уступать Samsung Galaxy S25 Edge по всем ключевым характеристикам. Edge весит 163 г и имеет толщину 5,8 мм. Телефон Samsung также оснащен двумя объективами камеры и значительно более емким аккумулятором — 3900 мАч (миллиампер-час).

Однако сравнение емкости аккумулятора некорректно, поскольку iPhone считаются более энергоэффективными и поэтому, как правило, имеют гораздо меньшие по емкости аккумуляторы. Чтобы получить представление о времени работы аккумулятора на основе его емкости, необходимо сравнить модель Air с уже выпущенными iPhone, а также принять во внимание размер дисплея.

  • iPhone 17 Air: 2800 mAh (6,6 дюйма);
  • iPhone 16: 3561 mAh (6,1 дюйма);
  • iPhone 16 Plus: 4674 mAh (6,7 дюйма);
  • iPhone 16 Pro: 3582 mAh (6,3 дюйма);
  • iPhone 16 Pro Max: 4685 mAh (6,9 дюйма);
  • iPhone 16e: 4005 mAh (6,1 дюйма).

Другими факторами, которые будут играть решающую роль в фактическом сроке службы батареи, считаются плотность энергии, а также новый процессор и будущая операционная система. Что касается плотности энергии, южнокорейский источник пишет, что Apple потенциально может разместить больше ячеек аккумулятора в том же пространстве, увеличив емкость еще на 15–20 процентов.

Информации о новом чипе пока нет. Однако ожидается, что в новой версии iOS 19 будет использоваться искусственный интеллект, который поможет системе управления энергопотреблением добиться значительно большей эффективности работы аккумулятора. Все эти факторы могут привести к тому, что iPhone 17 Air достигнет времени автономной работы, аналогичного показателям текущих моделей iPhone 16.

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#apple #смартфон #техника #iphone 17 air
Источник: blog.naver.com
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