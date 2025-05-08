Это дорожно-рельсовое транспортное средство сейчас проходит испытания на железнодорожной линии в Калифорнии.

Автономные транспортные средства разрабатывают Tesla и Waymo (в сотрудничестве с Daimler). Однако стартап из Юты Glid Technologies разработал роботизированный транспортер под названием Glider, который может ездить автономно по обычной дороге, а также перемещаться по рельсам, где им можно управлять дистанционно.

Фото: Glid Technologies

Этот тип транспортных средств не является принципиально новым – так называемые рельсовые транспортные средства используются для грузовых перевозок с начала 1990-х годов. Однако новизна заключается в том, что такое транспортное средство является автономным.

Сердцем роботизированного транспортера является подвижная платформа с колесами — кабина водителя отсутствует. Glider спроектирован так, чтобы самостоятельно подсоединяться к шкворню (стержень шарнира поворотного соединения частей транспортных машин) и задней оси стандартного полуприцепа, способного перевозить до 36 000 кг.

Роботизированное транспортное средство передвигается по дороге автономно. Фото: Glid Technologies

На дороге транспортное средство должно двигаться со скоростью не более 105 км/ч в соответствии с местным ограничением скорости. На рельсах машина может развивать скорость до 140 км/ч.

Компания объявила, что в рамках пилотного проекта гибридная версия транспортного средства с кабиной водителя будет преодолевать расстояние около 65 километров по знаменитому железнодорожному пути Уиллитс-Форт-Брэгг в Калифорнии. Эта линия больше не используется так интенсивно, как раньше. В настоящее время ж/д пути в основном используются в туристических целях — раньше по ним в основном перевозили древесину секвойи.

Компания Glid Technologies стремится превратить транспортный сектор в отрасль с нулевым уровнем выбросов CO 2 . Фото: Glid Technologies

Цель Glid Technologies — не просто декарбонизация грузовых перевозок. С помощью своего инновационного транспортного средства Glider стартап также хочет оживить недостаточно используемую инфраструктуру и переосмыслить логистику в отдаленных населенных пунктах. Пилотный проект призван дать возможность компании Glid продолжить разработку технологии автономного транспорта.

По данным Glid Technologies, существует две версии Glider: полностью электрическая и с гибридным приводом. Последний вариант, GliderM Alpha, в котором есть кабина водителя, будет использоваться в пилотных испытаниях в Калифорнии. Цель состоит в том, чтобы использовать знания, полученные в ходе пилотных испытаний, для разработки полностью автономного и работающего на электричестве транспортного средства под названием AR2RV.