Во время раздела Британской Индии на независимые государства в 1947 году граница была проведена по реке Инд, разделив новообразованные Индию и Пакистан. С тех пор конфликт между этими двумя странами не прекращается, и эта напряженность в регионе в значительной степени касается воды, которая является источником жизни.



В результате последнего раунда столкновений, когда индийцы нападали на территории Пакистана, а пакистанцы — на территории Индии, погибли 36 человек, а 94 получили ранения.

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В то же время Индия проявляет всё больший интерес к реке Инд и её притокам. Это связано с необходимостью строительства и эксплуатации гидроэлектростанций, которые могли бы обеспечивать электроэнергией густонаселённую страну.

Именно река Инд является причиной международного конфликта. Водные ресурсы, находящиеся под контролем Индии, имеют стратегическое значение для сельского хозяйства Пакистана.

Борьба за водные ресурсы

Во время раздела, проведённого британцами, Индия получила контроль над плотинами в верховьях Инда, что позволяет регулировать поток воды в Пакистан. Граница между двумя странами пролегает по многим притокам этой реки. Этот регион остаётся источником напряжённости в отношениях между Индией и Пакистаном. Одной из главных причин этой напряжённости являются проекты строительства плотин на территории, контролируемой Индией.

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Пойма реки Инд, где проживает большая часть населения Пакистана, является одним из крупнейших сельскохозяйственных регионов Азии. Около 90% продовольствия Пакистана и 65% занятости населения зависят от сельского хозяйства и животноводства, которые стали возможными благодаря Инду.

Теперь, после обострения конфликта, Дели приостановил действие Договора о водах Инда, подписанного с Исламабадом в 1960 году. Согласно Договору о водах Инда (ДВИ), три притока Инда — Рави, Биас и Сатледж — были переданы Индии, а сам Инд и реки Джелам и Чинаб — Пакистану. В рамках этого соглашения Индия обеспечила водоснабжение пакистанских ферм на 80%. Разделение контроля над притоками Инда оспаривалось практически с самого начала соглашения, и неопределенности в соглашении позволили Индии законно построить инфраструктуру на реке, что, по словам Пакистана, угрожает его безопасности и подрывает смысл самого договора.

Наблюдатели с обеих сторон критиковали договор как устаревший и препятствующий эффективной эксплуатации ресурсов реки Инд. Кроме того, ДВИ не содействует сотрудничеству в развитии бассейна реки Инд между двумя странами и не учитывает влияние изменения климата на общую доступность воды. В документе также указано, что не существует ограничений на количество плотин, которые Индия может построить в бассейне реки Инд, и не предусмотрено никаких количественных показателей распределения воды, что создает «лазейку» для потенциальной чрезмерной эксплуатации водных ресурсов Индией.

Соглашение между Индией и Пакистаном

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди недавно заявил, что его страна «сохранит поставки воды для бытовых нужд, которая до сих пор поставлялась за пределы страны».

С тех пор как Дели отделился от Британской Индии и получил независимость, между Индией и Пакистаном произошло четыре крупных конфликта. Три из них касались установления контроля над регионом долины Инда в Кашмире — в 1947 году, затем в 1965 году и в 1999 году.

До сих пор граница между Индией и Пакистаном в этом регионе не определена. Формально это так называемая Линия контроля, которая разделяет управляемый Индией Ладакх, а также Джамму и Кашмир и пакистанскую часть Кашмира.

Британская Индия была разделена на страну мусульман — Пакистан и последователей других религий, в основном индуистов, — Индию. В конечном итоге оказалось, что разграничение недостаточно соответствует реальным социокультурным условиям территорий. Автором проекта разделения был английский юрист Сирил Рэдклифф, который, не зная местной специфики, оказался совершенно неподготовленным к выпавшей на его долю задаче.

Ограничения поставок воды в Пакистан

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Поскольку сейчас конфликт обостряется, Индия на несколько месяцев перенесла дату начала строительства четырех гидроэлектростанций в регионе Кашмир. Дели игнорировал возражения и угрозы Исламабада и принимал меры по ограничению поставок воды в Пакистан, в том числе работая над увеличением мощности двух действующих гидроэлектростанций на спорной территории Джамму и Кашмир.

Согласно документу министерства энергетики, с которым ознакомилось информационное агентство Reuters, правительство Индии в настоящее время стремится устранить препятствия для ускоренного строительства четырех гидроэлектростанций общей мощностью 3014 мегаватт.

Речь идет о четырех проектах: Пакал Дул (1000 МВт), Киру (624 МВт), Квар (540 МВт) и Ратле (850 МВт). Все они расположены на реке Чинаб, воды которой, согласно приостановленному соглашению, могли использоваться в основном Пакистаном. Все анонсированные проекты реализуются крупнейшей гидроэнергетической компанией Индии — государственной NHPC. Согласно документу, их реализация должна начаться в период с июня 2026 года по август 2028 года.

В апреле министерство водных ресурсов Индии заверило, что «ни одна капля воды из реки Инд не достигнет Пакистана». Анонимный источник Reuters сообщил, что в последнее время состоялось несколько встреч между индийскими чиновниками из различных частных и государственных учреждений и министерством энергетики по поводу водных проектов в Джамму и Кашмире. Обсуждалось ускорение реализации заявленных проектов и планирование новых. Индия хочет активизировать работу над семью проектами гидроэлектростанций общей мощностью 7 ГВт стоимостью около 400 млрд рупий (около 4,73 млрд долларов).

Договор о водах Инда обязывал Дели делиться с Исламабадом подробностями проектов на реках Инд, Чинаб и Джелам. Правительство Моди осознало, что у Индии есть особые потребности ввиду растущего населения и ее намерения использовать более чистые источники энергии, такие как гидроэнергетика.

Хотя обе стороны конфликта утверждают, что Индия не может немедленно остановить поток воды, с 4 мая сток реки Чинаб снизился на 90% по сравнению с нормальным уровнем, как сообщил агентству Bloomberg представитель Управления по управлению водными ресурсами Инда в Пакистане Мухаммад Халид Идрис Рана. Кроме того, были замечены значительные колебания расхода воды, что, возможно, связано с работами Индии по строительству гидроэлектростанций.

Водные ресурсы как причина конфликта

Индия, Пакистан и соседний Китай, обладающие ядерным оружием, являются самыми густонаселенными регионами на Земле. Вода здесь имеет особое стратегическое значение, а политические баталии и конфликты разгораются в районе Гималаев, где расположено около 15 000 ледников. Эти ледники питают бассейны рек Инд, а также Брахмапутра, Ганг, Янцзы, Хуанхэ.

Хотя нынешний конфликт между Индией и Пакистаном раздирают неразрешенные исторические обиды и современные политические проблемы, воды Инда остаются главной причиной напряженности. Вода для одного государства обеспечивает урожай и производство продуктов питания, а для другой стороны в первую очередь призвана стать источником энергии для самой густонаселенной страны мира. Получается, вода, главный элемент жизни, как и любой другой ресурс, может стать причиной крупного военного конфликта.