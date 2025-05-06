Американская компания OpenAI сообщила 5 мая, что останется под управлением некоммерческой организации.

OpenAI объявила об отказе от планов стать коммерческой компанией. Разработчик ChatGPT останется под контролем совета некоммерческой организации после резкой критики этой инициативы со стороны Илона Маска и других влиятельных лиц.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (справа) и генеральный директор SoftBank. Фото: SoftBank

Первоначально запланированное преобразование в коммерческую компанию, вероятно, потребовало значительных инвестиций. Softbank выделил OpenAI инвестиции в размере $40 млрд. Однако сумма может быть сокращена на $10 млрд, если OpenAI не сумеет стать коммерческой компанией к концу года.

Компания недавно была оценена в $260 млрд в ходе раунда финансирования. Инвесторы (такие как Microsoft) и сотрудники будут владеть обычными акциями, а не просто иметь право на долю прибыли. Однако окончательный контроль остается за советом некоммерческой организации.

«OpenAI была основана как некоммерческая организация, сегодня она контролируется и управляется некоммерческой организацией и будет продолжать контролироваться и управляться некоммерческой организацией. Это не изменится», — заявил генеральный директор Сэм Альтман.

Реструктуризация происходит в условиях растущей конкуренции на рынке технологий искусственного интеллекта. OpenAI напрямую конкурирует с такими компаниями, как Google, Anthropic и xAI Маска.

Илон Маск, покинувший OpenAI в 2018 году, пытался воспрепятствовать ее преобразованию в коммерческую компанию. Он подал иск в Калифорнии, утверждая, что OpenAI и Альтман нарушили условия его контракта и совершили мошенничество.

Адвокат Маска Марк Тоберофф заявил после заявления OpenAI: «Это ничего не меняет. Заявление не решает основных вопросов: государственные активы передавались и будут передаваться в пользу частных лиц, включая Альтмана, его инвесторов и Microsoft».

OpenAI еще предстоит провести сложные переговоры с генеральными прокурорами Делавэра, где зарегистрирована некоммерческая организация, и Калифорнии, где находится ее штаб-квартира, а также с инвесторами, включая Microsoft.

Генеральный прокурор Делавэра Кэти Дженнингс заявила, что ее «главной заботой» является обеспечение того, чтобы общественность оставалась конечным бенефициаром OpenAI.