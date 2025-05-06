OpenAI объявила об отказе от планов стать коммерческой компанией. Разработчик ChatGPT останется под контролем совета некоммерческой организации после резкой критики этой инициативы со стороны Илона Маска и других влиятельных лиц.
Первоначально запланированное преобразование в коммерческую компанию, вероятно, потребовало значительных инвестиций. Softbank выделил OpenAI инвестиции в размере $40 млрд. Однако сумма может быть сокращена на $10 млрд, если OpenAI не сумеет стать коммерческой компанией к концу года.
Компания недавно была оценена в $260 млрд в ходе раунда финансирования. Инвесторы (такие как Microsoft) и сотрудники будут владеть обычными акциями, а не просто иметь право на долю прибыли. Однако окончательный контроль остается за советом некоммерческой организации.
«OpenAI была основана как некоммерческая организация, сегодня она контролируется и управляется некоммерческой организацией и будет продолжать контролироваться и управляться некоммерческой организацией. Это не изменится», — заявил генеральный директор Сэм Альтман.
Реструктуризация происходит в условиях растущей конкуренции на рынке технологий искусственного интеллекта. OpenAI напрямую конкурирует с такими компаниями, как Google, Anthropic и xAI Маска.
Илон Маск, покинувший OpenAI в 2018 году, пытался воспрепятствовать ее преобразованию в коммерческую компанию. Он подал иск в Калифорнии, утверждая, что OpenAI и Альтман нарушили условия его контракта и совершили мошенничество.
Адвокат Маска Марк Тоберофф заявил после заявления OpenAI: «Это ничего не меняет. Заявление не решает основных вопросов: государственные активы передавались и будут передаваться в пользу частных лиц, включая Альтмана, его инвесторов и Microsoft».
OpenAI еще предстоит провести сложные переговоры с генеральными прокурорами Делавэра, где зарегистрирована некоммерческая организация, и Калифорнии, где находится ее штаб-квартира, а также с инвесторами, включая Microsoft.
Генеральный прокурор Делавэра Кэти Дженнингс заявила, что ее «главной заботой» является обеспечение того, чтобы общественность оставалась конечным бенефициаром OpenAI.