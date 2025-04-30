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kosmos_news
Joby осуществила первый пилотируемый испытательный полёт полностью электрического конвертоплана S4
Планируется, что экологически чистый конвертоплан S4 будет в этом году использоваться в качестве летающего такси в Дубае.

Несколько дней назад в Калифорнии произошло историческое событие. Впервые состоялся пилотируемый испытательный полет полностью электрического конвертоплана с переключением с вертикального в горизонтальный режим и обратно. Летающим аппаратом Joby S4 управлял пилот Джеймс Денхэм.
Joby S4 в горизонтальном полете. Фото: Joby Для летающих аппаратов типа eVTOL («электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой») не требуется длинная взлетно-посадочная полоса, но он может достигать такой же эффективности и скорости в горизонтальном полете, как и обычный самолет. Кроме того, S4 намного тише вертолета и не производит выбросов. Поэтому он идеально подходит для предоставления услуг воздушного такси.

Прототип развивает максимальную скорость 321 км/ч и имеет запас хода до 150 миль, что эквивалентно 241 километру. С 2017 года он уже преодолел 64 000 километров в ходе испытательных полетов, но без людей на борту. Помимо пилота, S4 теоретически может перевозить до 4 человек.

Другие аппараты eVTOL выполняли аналогичные пилотируемые маневры, но с двумя отдельными двигательными установками. Главным новшеством в S4 является привод наклонного ротора, который может обеспечивать как горизонтальную, так и вертикальную тягу. Он состоит из 6 отдельных двигателей, которые могут наклоняться сверху вниз. Но этот процесс Joby не показал в видео испытательного полета. Причина, вероятно, заключается в том, чтобы не допустить копирования технологии конкурентами, работающими над аналогичными системами.
Joby S4. Фото: Joby В пресс-релизе пилот Денхэм рассказал об историческом испытательном полете:

«Разработка самолета, способного плавно переходить от вертикального полета к крейсерскому, долгое время считалась одной из самых сложных технологических задач в авиации. Но наша команда спроектировала и построила аппарат, который способен на такие полеты».

Нынешняя ситуация с конвертопланами показывает, что это не просто пустые слова. На данный момент существует только одна модель Bell Boeing V-22 Osprey, которая была построена в больших количествах и до сих пор находится в эксплуатации.

В настоящее время в испытательном парке Joby имеется 5 летательных аппаратов. Два из них в настоящее время проходят испытания в сотрудничестве с заказчиками из оборонной промышленности, а ВВС США также оценивают S4.

Как сообщает New Atlas, в настоящее время Joby пытается получить разрешение на выполнение пассажирских рейсов от Федерального управления гражданской авиации США. Коммерческую деятельность в Дубае планируется начать в конце этого года.

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#конвертоплан #летающее такси #joby
Источник: newatlas.com
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