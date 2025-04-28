Промпт-инженер, или промтер, — это специалист, который разрабатывает запросы для нейросетей. В 2023 году эта профессия стала очень популярной в области искусственного интеллекта, но теперь она не востребована.

В 2023 году, всего через несколько месяцев после запуска ChatGPT, инженеры-специалисты из ИИ-отрасли (промпт-инженеры, то есть специалисты, которые «умеют общаться» с искусственным интеллектом) стали одними из самых востребованных технических специалистов. В то время в объявлениях о вакансиях для промпт-инженеров указывалась заработная плата до 335 000 долларов в год. Этот специалист максимально точно выясняет потребности заказчика и, исходя из полученной информации, формирует запросы для нейросетей.



Примерно два года спустя ажиотаж вокруг таких специалистов, по-видимому, утих. По данным Microsoft, профессия промпт-инженера находится в самом низу списка востребованных профессий в сфере ИИ.

По мнению Microsoft, это отчасти связано с изменением приоритетов компаний, о чем сообщает Wall Street Journal (WSJ). Однако модели ИИ также стали проще в использовании и, следовательно, могут легче «понимать», чего от них хотят люди. Даже если они не используют специально разработанные подсказки.

Системы ИИ стали более ориентированными на диалог и контекстно-зависимыми, чем два года назад. И, как пишет WSJ, у них появляется все больше возможностей отвечать на неясные запросы пользователей. Все это привело к значительному снижению спроса на специализированных промпт- инженеров.

В любом случае, эта тема, вероятно, не получила особого развития в последние месяцы. Сообщается, что крупные компании вообще воздержались от найма новых промпт-инженеров. Вместо этого сотрудники прошли соответствующее обучение.

По данным опроса Microsoft, проведенного среди 31 000 сотрудников в 31 стране, скоро будут востребованы совершенно другие профессии, связанные с ИИ. Ожидается, что компании будут предлагать вакансии специалистов по обучению искусственного интеллекта, специалистов по данным и экспертов по безопасности ИИ, пишет Golem.