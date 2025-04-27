Северная Корея официально представила свой новый военный корабль: Choi Hyon. Фрегат вооружен гораздо сильнее, чем предполагалось ранее.

Choi Hyon. Фото: REUTERS / KCNA

В конце 2024 года появились фотографии строящегося военного корабля. На снимке были видны углубления в палубе, которые явно указывали на установку системы вертикального пуска (СВП).

Choi Hyon в процессе строительства: на палубе можно увидеть углубление для СВП. Фото: KCTV

Как видно на фотографиях торжественного спуска на воду судна, система вертикального пуска, по-видимому, была установлена везде, где на судне было свободное место. Насколько можно видеть, она имеет 74 ячейки разных размеров: 32 маленьких, 12 средних, 12 больших на носу, 8 больших на корме и еще 10 очень больших.

Choi Hyon. Фото: REUTERS / KCNA

Корабль с баллистическими ракетами

Это количество установок просто поразительно, учитывая размеры корабля. Ранее предполагалось, что водоизмещение судна составит около 5000 тонн, но, судя по вооружению, которое сейчас видно, оно может быть значительно больше. Для сравнения: современный европейский фрегат FREMM имеет водоизмещение 6900 тонн и систему вертикального пуска с 32 ячейками.

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Корабли американского класса «Арли Берк» имеют 96 ячеек. Как и в случае с FREMM, у них всех одинаковый размер. Однако корабли класса «Арли Берк» являются эсминцами и при водоизмещении до 9700 тонн значительно крупнее Choi Hyon.

Тем не менее, сравнение с «Арли Берк» очевидно. Возможно, этот корабль послужил моделью для Choi Hyon. Кстати, у Choi Hyon бортовой номер 51. По совпадению, первый эскадренный миноносец типа «Арли Бёрк» также имеет бортовой номер 51 (DDG-51).





Фазированная антенная решетка

Вероятно, Choi Hyon будет иметь в ВМС Северной Кореи тот же профиль задач, что и «Арли Берк» в ВМС США: противовоздушная оборона с дополнительной возможностью атаковать наземные цели и военные корабли ракетами.

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На носу Choi Hyon также установлен радар с 4-сторонней фазированной решеткой. По сравнению с обычным радаром фазированная решетка использует сотни антенн одновременно. Поэтому такая система имеет большую точность и дальность действия и может отслеживать больше целей одновременно. Это особенно важно для противовоздушной обороны от самолетов, ракет и беспилотников.

Ким Чен Ын принял участие в церемонии спуска на воду нового 5000-тонного военного корабля. Фото: REUTERS / KCNA

Возможная комплектация ракетных установок

Для выполнения этой роли малые и средние ячейки Choi Hyon, скорее всего, будут оснащены зенитными ракетами. Большие ячейки могут быть предназначены для крылатых ракет атакующих корабли и наземные цели. Возможным кандидатом на эту роль является «Хвасаль-2» (Hwasal-2).

Сообщается, что эта крылатая ракета имеет дальность полета до 2000 километров и может быть оснащена ядерной боеголовкой. Северная Корея в ходе испытаний запустила ракету «Хвасаль-2» с корабля класса «Амнок» (Amnok) (около 3500 тонн) с горизонтальной пусковой установкой.

Авианосец класса «Амнок» запускает крылатую ракету. Фото: KCNA

Сверхбольшие ячейки Choi Hyon, предположительно, предназначены для баллистических ракет, которые также могут использоваться против наземных и морских целей. У Северной Кореи есть несколько баллистических ракет. Вероятно, на новом судне используется «Хвасон-11» (Hwasong-11).

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В зависимости от варианта, дальность полета должна составлять от 600 до 900 км. Она может быть оснащена как ядерным, так и обычным оружием. Сообщается, что некоторые версии Hwasong-11 способны нести боеголовки весом от 2,5 до 4,5 тонн, поэтому ее считают «убийцей авианосцев».

Южная Корея также планирует использовать баллистические ракеты

Баллистические ракеты входят в состав штатного вооружения стратегических подводных лодок ядерных держав. Там они обычно оснащены ядерными боеголовками.

Баллистические ракеты редко встречаются на военных кораблях из-за их большой площади и меньшей дальности по сравнению с крылатыми ракетами. Современные баллистические ракеты считаются приоритетными для использования на кораблях, поскольку их сложнее перехватить из-за их высокой траектории и скорости.

Южная Корея также полагается на баллистические ракеты. Новые варианты эсминцев KDX-III получат специально разработанную пусковую установку под названием KVLS-II, которая достаточно велика для таких ракет.

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На данный момент эсминцы будут оснащены только ракетами ПВО большой дальности. Новая баллистическая ракета для KVLS-II должна поступить в серийное производство в 2028–2029 годах. Кроме того, для этой цели можно адаптировать существующие баллистические ракеты, например, Hyunmoo-4. Дальность полета составляет 500 км, а вес головной части — до 2 тонн.

Вооружение Choi Hyon

Помимо СВП, на борту Choi Hyon имеется и другое вооружение. В число вооружения входит орудие на носу, аналог 127-мм пушки на «Арли Берк». Можно предположить, что, как и «Арли Берк», она будет использоваться для поражения морских и воздушных целей, таких как небольшие катера, беспилотники и беспилотные катера-камикадзе.

Пушка на носу фрегата. Фото: KCNA



Слева и справа — системы CIWS (корабельный зенитный артиллерийский комплекс) для ближней обороны от беспилотников и приближающихся ракет. Насколько можно судить, это АК-630, точнее, его северокорейская копия. АК-630 — российская шестиствольная 30-мм пушка со скорострельностью до 5000 выстрелов в минуту.

В центре видны корабельные зенитные артиллерийские комплексы с ракетами и пушками. Это может быть российский «Панцирь-МЕ» или его северокорейский вариант. Вполне возможно, что Россия передала Северной Корее эти системы морского вооружения или, по крайней мере, проекты их строительства.

«Панцирь-МЕ» — экспортная версия «Панциря-М». На вооружении находятся 8 ракет ПВО малой дальности и 2 АК-630. Комплекс способен поражать ракетами воздушные цели на расстоянии до 20 км. Дальность стрельбы АК-630 составляет 5 км.

Слева и справа на корабле имеются по 2 башни для запуска средств противодействия и 2 башни с 4 пусковыми установками в каждой. Их можно было бы использовать для ракет малой дальности или глубинных бомб против подводных лодок.

Фото: KCNA

В середине корабля находится конструкция с наклонными стенами. Визуально она напоминает горизонтальную пусковую установку кораблей класса «Амнок», но тоньше. В настоящее время неизвестно, размещены ли там противокорабельные ракеты или же сооружение имеет иное назначение.

В задней части Choi Hyon находится посадочная площадка, которой может быть достаточно большой для вертолета. Однако ангара нет, поскольку здесь расположены 10 ячеек системы вертикального пуска. С платформы могут запускаться разведывательные беспилотники. По крайней мере, она может служить временной посадочной площадкой, если, например, с вертолета будет осуществляться выгрузка срочно необходимых грузов.

На презентации на месте приземления была расстелена красная дорожка

Новый класс военных кораблей Северной Кореи

Если данные официальных СМИ верны, то Choi Hyon построили всего за год, что очень быстро для корабля такого размера, особенно если учесть, что в нем применено несколько новых для Северной Кореи технологий. Если Северная Корея не только сохранит эти темпы строительства, но и оптимизирует их, к 2030 году у нее может быть шесть таких военных кораблей.

В любом случае, Choi Hyon как отдельный корабль не имеет стратегического смысла. Будучи крупнейшим и самым современным военным кораблем Северной Кореи, он будет атакован как приоритетная цель в случае вооруженного конфликта. А флот и военно-воздушные силы Северной Кореи слишком малы, чтобы защитить судно от атак Южной Кореи с применением противокорабельных ракет и торпед.

Единственной целью одного фрегата будет обеспечение своей противовоздушной обороны на достаточно долгое время для запуска баллистических ракет, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками. В этом случае он будет выполнять роль стратегической подводной лодки для нанесения первого или второго удара.

Вполне возможно, что именно такими были мотивы строительства Северной Кореей Choi Hyon. Построить военный корабль проще и быстрее, чем подводную лодку с СВП. Северная Корея в настоящее время работает над чем-то подобным. Вероятно, это будет первая атомная подводная лодка страны.