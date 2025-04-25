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Появились первые фотографии новейшего китайского истребителя-невидимки J-36

Новая фотография истребителя-невидимки дает некоторую информацию о его конструкции. Кроме того, были замечены другие прототипы пока неизвестных истребителей.
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В конце декабря в Китае впервые поднялись в воздух два новых истребителя-невидимки. Ни правительство, ни производители официальных комментариев по этому поводу не давали. Первоначально неофициально истребители назывались J-36 и J-50 или J-XDS.
J-36. Фото: Weibo 
Хотя подробностей о самолетах по-прежнему держатся в секрете, теперь они регулярно участвуют в испытательных полетах. Теперь появились фотографии J-36, демонстрирующие детали этого необычного истребителя.

Самолеты-невидимки

На снимках отчетливо видны сопла трех двигателей. Три двигателя, расположенные рядом друг с другом в фюзеляже истребителя, сами по себе весьма необычны. В J-36 сопла смещены внутрь фюзеляжа.
Сопла J-36. Фото: Weibo 
Это делается для улучшения характеристик скрытности. Таким образом, горячие выхлопные газы направляются через охлаждающие элементы на фюзеляже. Снижается тепловая сигнатура, что затрудняет обнаружение самолета инфракрасными датчиками, особенно снизу. Кроме того, эффективная площадь отражения радара меньше, поскольку сопла не выступают из фюзеляжа, что также улучшает характеристики малозаметности.
Внутренне направленные сопла YF-23. Фото: ВВС США
Это редкая особенность истребителей, и ее нельзя найти ни в одном современном истребителе-невидимке. Однако у Northrop YF-23 такие сопла имеются. Но он был построен только как прототип. В программе усовершенствованного тактического истребителя он проиграл YF-22, который позже стал F-22 Raptor.
Подобные сопла имеются и на другом самолете Northrop: B-2 Spirit. Но это бомбардировщик, а не истребитель.
B-2. Фото: ВВС США

Возможно, в кабине находились два пилота

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Сходство с B-2, вероятно, не случайно. J-36 значительно крупнее обычного истребителя-невидимки и имеет усиленное тандемное шасси, что свидетельствует о большом взлетном весе.

Но он меньше, чем B-2. Это говорит о том, что это может быть «мини-стелс-бомбардировщик», а его размеры будут где-то между американскими самолетами-невидимками F-22 и B-2.

Поскольку J-36 был замечен во время испытательных полетов, предполагалось, что это двухместный самолет. Текущие фотографии, видимо, подтверждают эту версию. По крайней мере, похоже, что в кабине пилотов рядом друг с другом установлены два проекционных дисплея.
Кабина J-36. Фото: Weibo 
В кабине B-2 пилоты также сидят рядом друг с другом. Два пилота в состоянии выполнять более длительные миссии, поскольку они могут поочередно выполнять задания. В зоне боевых действий один из пилотов может взять на себя управление оружием, пока другой сосредоточивается на управлении самолетом.

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Кроме того, современные боевые самолеты должны сопровождаться беспилотными самолетами и дронами. В J-36 второй пилот мог бы сосредоточиться на отдаче команд дронам и, например, оценке их разведывательных данных.

Неопознанный самолет в аэропорту Цзинин Цюйфу

На этой неделе в сети появился спутниковый снимок Google Earth, на котором запечатлен ранее неизвестный самолет-невидимка. Он расположен в аэропорту Цзинин Цюйфу. Как сообщает портал twz, его также видно на спутниковых снимках Planet Labs, датированных сентябрем 2024 года.

Неопознанный самолет в аэропорту Цзинин Цюйфу. Фото: Google Earth

Маловероятно, что это очередной новый истребитель-невидимка J-36. Самолет похож на Báidì B (его называют "Белый император"), но хвост имеет другую форму. Báidì B — это концепт в масштабе 1:1, представленный на Чжухайской аэрокосмической выставке в ноябре 2024 года.

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Предполагаемый самолет, одиноко стоящий в аэропорту Цзинин Цюйфу, похож на макет, нелетную модель. Возможно, он использовался для испытаний в аэродинамической трубе или был предшествующей концепцией, на которой позже основывался Báidì B.

Фото: Google Earth


Еще один неизвестный самолет

На этой неделе появились фото еще одного самолета, который пока не идентифицирован. По сравнению с J-36 и J-50, у него, по-видимому, имеется хвостовое оперение, и поэтому его конструкция не является бесхвостой.

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Некоторые пользователи соцсетей Weibo и X подозревают, что это может быть дрон или беспилотный истребитель, который в будущем будет сопровождать J-36 и J-50. Другие пользователи полагают, что это просто J-16. Но вполне возможно, что это был новый самолет J-36. 

J-36 и J-50 также были неожиданно замечены во время испытательных полетов в декабре 2024 года. Поскольку Китай всегда держит подробности о новых самолетов в секрете, но при этом проводит испытательные полеты над населенными пунктами, вскоре, вероятно, появятся более качественные фотографии и видео неопознанного самолета.

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Теги

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