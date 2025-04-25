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kosmos_news
JATO Dynamics: VW опередил Tesla по продажам электромобилей в Европе за первый квартал 2025 года
Volkswagen - новый лидер рынка электромобилей в Европе. Продажи компании Илона Маска по производству электромобилей в Европе недавно резко упали.

В первом квартале 2025 года на европейском рынке электромобилей произошел переломный момент. Немецкой автомобильной компании Volkswagen удалось заменить находившуюся на грани банкротства Tesla в качестве крупнейшего продавца электромобилей.

По текущим данным аналитической компании JATO Dynamics, за первые три месяца года было зарегистрировано 65 679 новых электромобилей Volkswagen, тогда как Tesla достигла показателя в 53 237 регистраций. На третьем месте находится BMW с 46 557 новыми регистрациями.
Фото: JATO DynamicsТаким образом, Volkswagen удалось более чем вдвое увеличить объемы продаж по сравнению с предыдущим годом, показав рост на 157 процентов. С другой стороны, Tesla приходится мириться с 38-процентным падением числа новых регистраций. Это наибольшее падение регистраций среди 30 самых популярных брендов.

Если рассматривать отдельные модели, то Tesla по-прежнему лидирует со своей Model Y. В первом квартале 2025 года было продано 29 770 единиц, что на 49 процентов меньше, чем в предыдущем году. На втором месте находится Model 3 с 23 044 новыми регистрациями (минус 14 процентов).

На третьем и четвертом местах находятся модели VW ID.4 и ID.7, каждая из которых демонстрирует значительный рост по сравнению с 2024 годом. За ними следуют Kia EV3 и снова VW с ID.3.

Фото: JATO DynamicsВ целом продажи электромобилей в Европе за квартал оказались успешными. В марте доля электромобилей в общем числе регистраций новых автомобилей составила 16,9 процента, что на 2,7 процентных пункта больше, чем в предыдущем году.

Одной из главных причин падения продаж Tesla является испорченный имидж главы компании Илона Маска. Его роль в президентстве Дональда Трампа весьма спорна. Вмешательство Маска в европейскую политику также рассматривается критически. В преддверии федеральных выборов в Германии Маск открыто встал на сторону партии АдГ.

Однако, по мнению аналитиков, это не единственный фактор. Ограниченная доступность Model Y также играет свою роль. Volkswagen, с другой стороны, выиграл от широкого модельного ряда и появления новых, доступных по цене автомобилей.

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#автомобили #электромобили #европа #volkswagen
Источник: jato.com
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