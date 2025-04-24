Спрос на инфраструктуру в области ИИ может снизиться, при этом Amazon страдает от торгового спора между США и Китаем.

Несколько недель назад сообщалось, что Microsoft неожиданно отказалась от нескольких запланированных проектов в области центров обработки данных. Теперь и Amazon отказывается от строительства новых объектов.







Соответственно, компания приостанавливает несколько запланированных на международном уровне инфраструктурных проектов. По данным банка Wells Fargo, в настоящее время Amazon располагает девятью гигаваттами активной мощности в существующих центрах обработки данных. Дальнейшее расширение мощностей фактически уже было запланировано — в форме проектов совместного размещения центров обработки данных с другими компаниями. Однако теперь гигант электронной коммерции приостанавливает эти международные партнерства.

По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о снижении спроса на инфраструктуру ИИ. Многим компаниям по-прежнему сложно интегрировать ИИ в свои процессы с выгодой. Кроме того, многие электросети не справляются с растущими потребностями современных центров обработки данных в энергии.

Несколько недель назад компания Microsoft неожиданно отказалась от участия в нескольких крупномасштабных проектах по созданию центров обработки данных (в частности, в Великобритании, Индонезии и Австралии). Даже в США объекты стоимостью в миллиарды долларов в настоящее время простаивают. В штате Огайо компания Microsoft остановила запланированное строительство центра обработки данных, несмотря на обещанные налоговые льготы. Генеральный директор Сатья Наделла недавно признал, что экономические эффекты от внедрения ИИ пока не оправдали ожиданий. Тем временем такие конкуренты (например, xAI) продолжают концентрироваться на расширении своих инфраструктур в области ИИ.

События в Amazon могут стать особенно проблематичными для Nvidia. Компания-производитель чипов сильно зависит от бума искусственного интеллекта и поставляет многочисленным операторам центров обработки данных специализированные графические процессоры. Аналитики предупреждают, что продолжающийся торговый спор между США и Китаем и надвигающаяся мировая рецессия могут еще больше сократить инвестиции в ИИ. Amazon также сильно страдает от пошлин: более 70 процентов товаров на рынке поступает из Китая.

Вся отрасль сейчас с нетерпением ждет 1 мая — дня, когда Amazon опубликует свои последние квартальные показатели. Результаты должны дать представление о текущем реальном спросе на услуги ИИ. Пока что дела на фондовом рынке обстоят не слишком радужно: с начала года акции Amazon потеряли около 24 процентов своей стоимости — тенденция, которую сейчас ощущают и многие другие технологические компании.