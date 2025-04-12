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kosmos_news
Компания Intuitive Machines анонсировала новые миссии на Луну при поддержки SpaceX
В начале марта посадочный модуль Athena («Афина») приземлился на горе Монс Мутон в районе южного полюса Луны. Из-за неудачного позиционирования после приземления было принято решение прекратить миссию. Однако компания сейчас объявила о новых миссиях по запуску посадочных модулей и спутников.

Несколько недель назад посадочный модуль компании Intuitive Machines преждевременно завершил свою миссию на Луне. Несмотря на неудачу, американская компания уже готовит посадочные модули для следующих миссий. Зонды будут запущены на ракете SpaceX. На борту также будут находиться спутники, которые будут отправлены на лунную орбиту.
Фото: Intuitive Machines
6 марта посадочный модуль Athena компании Intuitive Machines приземлился на горе Монс Мутон в районе южного полюса Луны. Однако высадка прошла не по плану. Зонд приземлился на бок и не смог вырабатывать достаточно энергии для продолжения работы. Поэтому миссия IM-2 была прекращена преждевременно, менее чем через 24 часа после посадки модуля.

Неудача не помешала Intuitive Machines готовиться к следующей миссии. Всего через год к Луне будет запущен третий посадочный модуль. IM-3 — еще одна миссия, реализуемая в рамках программы НАСА Commercial Lunar Payload Services (CLPS), которая подразумевает доставку полезных грузов на поверхность Луны с помощью коммерческих посадочных модулей.

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Еще через год, в 2027 году, запланирован запуск миссии IM-4. Недавно компания Intuitive Machines объявила о выборе оператора запуска. Как и предыдущие миссии, IM-4 будет запущен с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9.

Помимо самого посадочного модуля, к Луне также отправятся спутники. Релейные блоки станут частью инфраструктуры связи вокруг Луны. Компания планирует построить на орбите вокруг естественного спутника Земли группировку из пяти спутников. Сеть предназначена для обеспечения возможностей связи на поверхности Луны, а также будет использоваться для связи с Землей.

Стив Альтемус, генеральный директор Intuitive Machines, подчеркнул в официальном заявлении, что эти спутники будут иметь ключевое значение в стратегии коммерциализации Луны. Он также добавил, что первый из пяти спутников достигнет лунной орбиты в рамках третьей миссии (IM-3). Группировка спутников будет поддерживать операции НАСА и коммерческие миссии на поверхность Луны в рамках контракта Near Space Network Services.

По контракту CLPS посадочный модуль миссии IM-4 будет нести в общей сложности шесть научных полезных нагрузок. В их число войдет буровой инструмент Европейского космического агентства (ЕКА), предназначенный для поиска ресурсов водяного льда вблизи южного полюса Луны.

Intuitive Machines планирует, среди прочего, испытать оптические приборы для получения изображений лунной поверхности. Космическая компания Scanway окажет помощь в этом проекте, предоставив специальный телескоп для одного из спутников.

Intuitive Machines играет ключевую роль в программе НАСА CLPS. В ходе первой миссии (IM-1), которая была осуществлена в прошлом году, посадочный модуль под названием «Одиссей» успешно приземлился на поверхность Луны.

Это был первый случай, когда подобная миссия была осуществлена частной компанией. Это также была «первая американская высадка на Луну» после миссии «Аполлон-17» в 1972 году.


#сша #spacex #наса #луна #intuitive machines
Источник: investors.intuitivemachines.com
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