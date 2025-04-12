Именно медианная зарплата в стране, по всем работникам, реально показывает «среднюю» зарплату у типичного «среднего» работника.

Медианная зарплата – это показатель, который делит все заработные платы на две равные части: половина работников получают больше медианы, а вторая часть – меньше этого значения. Таким образом, медианная заработная плата гораздо ближе к реалистичному среднему значению, чем средний доход.

По данным Федерального статистического управления, в Германии в 2024 году средний годовой доход составил 62 235 евро для штатных должностей (сотрудники с высшим или средним профессиональным образованием; их деятельность связана с умственным трудом). Специальные выплаты уже включены в эту сумму.



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Примечательно, что аналитики заявляют, что на самом деле треть немцев зарабатывает «больше средней зарплаты». Это означает, что почти две трети сотрудников получают ежемесячную зарплату ниже средней заработной платы.

По данным Destatis, эта в Германии сумма составляет 52 159 евро. Проще говоря, половина немцев зарабатывает больше, другая половина — меньше. В России, для сравнения, согласно https://gogov.ru/articles/median-salary, показатель на февраль 2025 года составил 55 845 рубля. Если учитывать этот показатель при расчете медианной зарплаты за год, то сумма будет 670 140 рубля или 6 978 евро.

Таким образом, в Германии одинокий человек с ежемесячным чистым доходом от 1850 евро до 3470 евро относится к среднему классу. Для семьи из четырех человек предельный доход для среднего класса составляет от 3880 евро до 7280 евро. Семья из четырех человек считается относительно богатой, если ее ежемесячный доход составляет 12 140 евро и более.

В Германии налог с дохода физических лиц составляет от 0% до 45%. Включая взнос солидарности, подоходный налог в Германии может достигать 47%. В связи с многочисленными налоговыми вычетами и исключениями, средняя налоговая ставка как правило не достигает 45%.

Зарплаты в Германии значительно различаются в зависимости от отрасли. В своем ежегодном отчете о зарплатах компания Stepstone определила самые высокооплачиваемые профессии и профессиональные группы в 2024 году. Для этого были оценены данные о 921 973 зарплатах. Согласно отчету, больше всего в стране могут зарабатывать врачи, специалисты и менеджеры в банковской сфере, финансах и страховании, а также специалисты и менеджеры в области инжиниринга.

Однако сфера ИТ и телекоммуникаций также входит в число ведущих секторов. По данным Stepstone, средняя годовая зарплата брутто (за вычетом всех налогов) составила 59 000 евро. ИТ-индустрия находится на одном уровне с консалтинговой отраслью. Менеджеры ИТ-проектов, ИТ-консультанты и разработчики программного обеспечения входят в число технических профессий с хорошими и очень хорошими перспективами заработной платы.