ВМС раскрывают подробности о новом истребителе для авианосцев. F/A-XX может стать последним пилотируемым истребителем ВМС США.

Ожидается, что скоро истребители во время операций будут сопровождаться беспилотными боевыми дронами. Даже если пилоты пользуются поддержкой ИИ, взаимодействие с беспилотниками необходимо координировать. Задачи пилотов, которым предстоит еще и управлять БПЛА, станут еще сложнее.

Концептуальное изображение F/A-XX от Boeing. Фото: Boeing

По словам адмирала ВМС Майкла Доннелли, который выступил недавно на конференции Sea Air Space, будущий истребитель F/A-XX может стать последним пилотируемым боевым самолетом.

Концептуальное изображение F/A-XX от Boeing. Фото: Boeing

«F/A-XX может стать нашим последним пилотируемым боевым самолетом, который мы используем в ВМС», — цитируют СМИ слова Доннелли.

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F/A-XX призван стать мостом к гибридным эскадрильям — сочетанию пилотируемых и беспилотных платформ. Доннелли утверждает, что полный переход на гибридные эскадрильи произойдет к 2040-м годам.

Адмирал сообщил, что F/A-XX будет оснащен технологиями, основанными на машинном обучении и искусственном интеллекте. Решение призвано оказать поддержку пилотам истребителей на поле боя, чтобы они могли принимать более обоснованные и быстрые решения.

Это решение должно позволить пилотируемым и беспилотным летательным аппаратам работать вместе более тесно и эффективно — например, управляемые ИИ беспилотные летательные аппараты-напарники сопровождают истребители и оказывают поддержку как при атаках, так и при обороне. В любом случае F/A-XX предположительно станет истребителем шестого поколения.

Военно-морские силы США уже накопили опыт использования беспилотных летательных аппаратов, которые могут использоваться в гибридных эскадрильях. Испытания MQ-25 Stingray проходили на авианосце. Это беспилотный самолет-заправщик, который уже использовался для дозаправки пилотируемых истребителей в воздухе.

Дальность полета F/A-XX будет примерно на 25 процентов больше, чем у нынешних самолетов ВМС. Радиус действия нынешнего F-35C составляет 1241 километр. У будущего истребителя дальность полета будет 1550 километров.

Вторым истребителем, который в настоящее время используется ВМС США, является гораздо более старый F/A-18. Его боевой радиус составляет 740 километров.

Информация о дальности полета несколько удивляет, поскольку одним из основных требований ВМС США в тендере F/A-XX было значительное увеличение дальности полета. 25 процентов — это не очень большой прирост. Это говорит о том, что ВМС придерживаются того же подхода, что и ВВС, в отношении своего F-47.

Предстоящий истребитель ВВС 6-го поколения является результатом проекта NGAD, который на самом деле предполагал создание более крупного истребителя-невидимки, имеющего большую дальность полета и большую боевую нагрузку. Однако, судя по скудной информации о F-47, доступной в настоящее время, от этого плана могли отказаться. Вместо этого F-47, по-видимому, был разработан в большей степени для маневренности в воздушном бою.

Первое изображение F-47. Фото: ВВС США

В настоящее время вызывают вопросы характеристики дальности полета F/A-XX. Очевидно, что F/A-XX — это авианосный вариант F-47, а не совершенно другой самолет. И ВВС, и ВМС эксплуатируют самолеты F-35. В ВВС используют F-35A, в ВМС — F-35C, который адаптирован для авианосцев.

Компания Boeing является производителем F-47 и также принимала участие в тендере F/A-XX. В нем также участвовала компания Northrop Grumman. Недавно было объявлено, что компания Lockheed Martin, производитель F-35, вышла из тендера. Ожидается, что презентация и объявление победителя тендера состоятся в ближайшие несколько недель.





