Тема искусственного интеллекта обычно появляется в контексте его потребности в энергии и воде для охлаждения. Однако Google полагает, что ИИ сможет поддержать климатические цели, а не подорвать их.

Согласно новому отчету Google «Возможности использования искусственного интеллекта для достижения климатических целей Европы», инструменты искусственного интеллекта могут помочь создать экологически чистое будущее для Европы. По оценкам, ИИ может помочь сократить глобальные выбросы парниковых газов примерно на 5–10 процентов к 2030 году, при этом в течение следующего десятилетия европейская экономика получит 1,2 трлн евро, а годовая производительность увеличится на 1,4%.

Как подчеркивают авторы, ускоренное внедрение ИИ соответствует целям Стратегической повестки ЕС на 2024–2029 годы и может способствовать достижению климатической нейтральности к 2050 году.



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Конкурентоспособность, процветание и безопасность входят в число приоритетов Евросоюза на ближайшие пять лет, а цель достижения климатической нейтральности к 2050 году на протяжении многих лет определяла направление его развития — в том числе и экономического, что отмечают и эксперты Google. Как отмечается в докладе, развитие искусственного интеллекта никоим образом не противоречит декарбонизации, и при должной поддержке оно может сократить выбросы парниковых газов и ускорить достижение нулевых чистых выбросов.

Инструменты ИИ могут в первую очередь анализировать большие наборы данных и предоставлять информацию, например: по энергоэффективности зданий или поддержке моделирования климата и прогнозирования экстремальных погодных явлений.

Одним из примеров существующих применений ИИ в деятельности по защите климата считается проект Google Contrails, который использует данные со спутников Meteosat для оптимизации полетов самолетов с целью уменьшения инверсионных следов, способствующих потеплению климата.

ИИ и данные со спутников Sentinel 2 также используются для обнаружения и отслеживания лесных пожаров, а спутник MethaneSAT, используя алгоритмы Google Cloud, отслеживает выбросы метана по всему миру. ИИ также анализирует данные на платформе UN Data Commons для целей устойчивого развития, поддерживает обнаружение несанкционированных свалок и помогает сократить выбросы, вызванные городскими пробками, в рамках проекта Google Green Light. Однако, как подчеркивается в отчете, это лишь малая часть того, что может сделать ИИ для поддержки мер по борьбе с изменением климата.

Влияние искусственного интеллекта на окружающую среду не остается незамеченным. Уже принят ряд законодательных мер и инициатив, направленных на ограничение негативного воздействия отрасли. К ним относятся, среди прочего, Пакт о климатической нейтральности центров обработки данных, созданный совместно с Европейской комиссией, а также экологические разделы Закона об искусственном интеллекте. Однако на данный момент это лишь необязательные, добровольные обязательства.

Что, безусловно, поможет снизить негативное воздействие ИИ на окружающую среду, так это реализация политик и мер, которые позволят центрам обработки данных рекуперировать и использовать отходящее тепло. «Процесс получения разрешений на подключение дата-центров к тепловым сетям необходимо упростить», — пишут авторы доклада. Кроме того, отрасль ожидает, что новая Директива о возобновляемых источниках энергии (RED III), сократит выбросы центров обработки данных.

Эксперты Google, BCG и FTI Consulting после консультаций с отраслевыми экспертами подготовят ряд рекомендаций, поддерживающих дальнейшее развитие искусственного интеллекта в Европе.