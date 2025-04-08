Транспортное средство под названием Corleo способно подниматься в горы и развивать скорость до 100 км/ч.

Японская компания Kawasaki Heavy Industries представила робота с искусственным интеллектом, работающего на водороде.

Kawasaki Corleo. Фото: Kawasaki

Его называют Corleo, и, как сообщается, он был назван в честь созвездия Льва. Это двухместный четвероногий робот. По словам Кавасаки, футуристическое транспортное средство в первую очередь предназначено для пересечённой местности.

Corleo оснащен водородным двигателем объемом 150 кубических сантиметров. Сам водород находится в баке, установленном в задней части транспортного средства. По данным ежедневной газеты Kobe Shimbun, высота Corleo в плечах составляет 160 сантиметров, а длина — 170 сантиметров.

В каждой из 4 опор имеется приводной блок, работающий от вырабатываемой электроэнергии. На панели приборов отображается уровень водорода в баке, а также маршрут. По данным ежедневной газеты Kobe Shimbun, Corleo способен развивать скорость до 100 км/ч.

Специальная конструкция предназначена для смягчения ударов при ходьбе или беге. Кроме того, ноги оснащены резиновыми элементами. Это решение должно обеспечить лучшее сцепление с поверхностью.

Corleo оснащен искусственным интеллектом. ИИ позволит проанализировать возможные опоры при передвижении и выбрать наиболее безопасный маршрут. Ночью на дорогу проецируются стрелки, указывающие путь.

Прототип Corleo был представлен на выставке Osaka Kansai Expo.







