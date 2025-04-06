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Появилась новая чёткая фотография секретного китайского истребителя 6-го поколения J-50

Новая фотография истребителя-невидимки дает подробную информацию о его необычной конструкции.
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В конце 2024 года появилась первая подробная информация о двух новых китайских истребителях. Насколько известно, один из них строится компанией Shenyang Aircraft Corporation, а другой — компанией Chengdu.
J-50. Фото: Weibo
Официальной информации о новинке и даже названия самолета пока нет. Основываясь на предыдущих обозначениях китайских истребителей, интернет-сообщество назвало самолет Chengdu J-36. С момента первого обнаружения в декабре 2024 года J-36 неоднократно участвовал в испытательных полетах.

Теперь появилась новая фотография самолета, предварительно названного J-50. Пока неясно, сделана ли фотография во время нового испытательного полета или во время предыдущего в конце 2024 года. Но опубликована она была только сейчас. Судя по всему, у J-50 есть боковые отсеки вооружения в дополнение к основному отсеку вооружения снизу. Такие же отсеки есть у американского F-22 и китайского J-20. Боковые отсеки используются для ракет класса «воздух-воздух».

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В отличие от главного отсека, боковые открываются быстрее. Кроме того, ракета может быстрее отслеживать самолет противника в воздушных боях (ближний воздушный бой между самолетами), если он совершает быстрые повороты.
Боковые отсеки вооружения J-20 уже открыты, а основной отсек вооружения все еще находится в процессе открытия. Фото: Китайская армия

Под носом виден небольшая выступающая деталь. Этот элемент в конструкции может быть предназначен для оптико-электронной системы прицеливания или обнаружения целей, например, поворотной тепловизионной камеры. Подобную систему можно найти, в частности, и на F-35 и J-20.
Под носом F-35 виден оптико-электронный прицел, прикрытый прозрачным защитным стеклом. Фото: ВВС США
На новом фото не очень хорошо видно, как кабина переходит в носовую часть. Все, что видно, — это небольшое темное пятно, которое, возможно, является частью тонированного стекла кабины. Из-за кабины возникло предположение, что J-50 может быть беспилотным истребителем. Однако на данный момент имеется больше доказательств того, что это пилотируемый или, по крайней мере, опционально пилотируемый истребитель-невидимка.

Фотография, похоже, подтверждает самую необычную особенность J-50: подвижные законцовки крыла (так называемые винглеты). Правый кончик повернут, а левый — плоский.
J-50: Законцовка правого крыла повернута. Фото: Weibo
Вероятно, эта система была выбрана потому, что J-50 — «бесхвостый», то есть у него нет традиционного хвоста. Эта аэродинамическая схема известна по американским бомбардировщикам-невидимкам B-2 и B-21.
B-21. Фото: ВВС США
Такая схема повышает скрытность. Поскольку выступающих поверхностей меньше, лучи радара отражаются тоже меньше. Это решение  уменьшает эффективную площадь рассеяния, что затрудняет обнаружение самолета средствами воздушного наблюдения.

Но есть и недостаток: страдает подвижность. Поэтому он имеет подвижные законцовки крыльев, что позволяет сохранять маневренность в воздушном бою.

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На новой фотографии J-50 отчетливо видно, что шасси имеет два колеса спереди, а сзади — только одно. Это подтверждает, что J-50 меньше и легче J-36, у которого сзади установлены два колеса.
Колеса J-36. Фото: Weibo
Это говорит о том, что J-50 и J-36 не являются конкурентами, а представляют собой самолеты разного назначения. J-50 может стать преемником J-20 и также сможет участвовать в воздушных боях.

С другой стороны, J-36, по-видимому, является своего рода связующим звеном между самолетами завоевания превосходства в воздухе и бомбардировщиками-невидимками. Благодаря трем двигателям он, вероятно, будет иметь большую боевую нагрузку и большую дальность полета, чем J-50, но будет более гибким в выборе взлетно-посадочных полос, чем полноценный, более крупный бомбардировщик-невидимка, который Китай в настоящее время разрабатывает под названием H-20.

Так может выглядеть H-20; в представлении художника его сопровождают два J-20. Фото: Weibo

Самое поразительное в J-50 — это воздухозаборники двигателей. С этой стороны они выглядят менее элегантно, чем на старых фотографиях, на которых J-50 показан снизу.
J-50
На фотографии также бросается в глаза длинный нос J-50. Однако, вероятно, это результат искаженной перспективы. На старых фотографиях с разных ракурсов нос J-50 выглядит менее вытянутым. Яркий кончик спереди, вероятно, является зондом. Он оснащен дополнительными датчиками для сбора данных о полете.

На основании имеющихся данных можно предположить, что J-50 может стать аналогом недавно представленного американского F-47. Интересно то, что F-47 появился в результате программы NGAD.
Первое изображение F-47. Фото: ВВС США
Основываясь на первоначальных требованиях NGAD, военные эксперты предполагали, что F-47 по размерам и формату будет больше похож на J-36. Однако теперь он, скорее всего, будет больше соответствовать формату J-50 и разрабатываться в первую очередь с учетом маневренности, а не большой боезапаса и дальности полета.

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китай авиация самолеты истребитель j-50
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