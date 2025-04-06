«F-47 станет лучшим и самым смертоносным самолетом из когда-либо созданных»: этими словами президент США Дональд Трамп несколько недель назад объявил о создании компанией Boeing нового истребителя-невидимки.

F-47 в окружении Eurofighter и Rafale. Фото: ВВС США/Eurofighter/Wikimedia Commons

Теперь, когда первоначальный ажиотаж вокруг нового самолета утих, возникает множество вопросов. Для тех, кто интересуется авиацией, один вопрос особенно актуален: зачем F-47 имеет переднее оперение? В конце концов, это особенность европейских истребителей, а также китайского J-20, и до сих пор американские эксперты регулярно принижали значение схемы с ПГО (переднее горизонтальное оперение) .

Первое изображение F-47. Фото: ВВС США

Европейские самолеты с горизонтальным оперением

Впереди основного крыла F-47 можно заметить так называемую «утку» – горизонтальное оперение. Под «утками» понимается горизонтальный стабилизатор, расположенный перед крыльями. В США «утки» не использовались на истребителях. Шведский Saab 37 Viggen был первым истребителем с передним горизонтальным оперением, серийное производство которого началось в 1967 году.

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В современных истребителях переднее оперение подвижное и управляется компьютером. Эти компоненты автоматически наклоняются вверх и вниз, когда пилот совершает рулевые движения. Решение делает самолеты более маневренными и позволяет им набирать более крутые высоты.

Это делает их особенно подходящими для воздушных боев. В настоящее время представителями европейских самолетов со схемой «утка» являются Dassault Rafale, Eurofighter и Saab Gripen.

Eurofighter с наклонным передним оперением. Фото: Eurofighter.com

В России Су-30 был представлен с передним горизонтальным оперением. Китай использует схему крыла «утка» для истребителей-невидимок J-10 и J-20.

США разрабатывали истребители для наступательных задач

Общее мнение американских экспертов по обороне было таково: «утки» потенциально могут негативно сказаться на максимальной дальности полета, которая в любом случае не нужна европейским странам, поскольку их вооруженные силы предназначены для национальной обороны, а не для наступательных задач.

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Поэтому американцы восприняли «утки» как признак трусости, в то время как США, имеющие свои истребители дальнего радиуса действия, не видят проблем в атаках на другие страны.

Существует также общее мнение, что такие конструкции вредят скрытности. В принципе, это правда. Каждая часть, выступающая или отходящая от самолета, увеличивает эффективную площадь рассеяния. Чем больше эффективная площадь отражения радара, тем легче самолет обнаружить и атаковать с помощью средств ПВО.

Оперение в носовой части самолёта увеличивают эффективную площадь отражения радара, особенно при крутом наклоне во время маневров. Лучи радара имеют большую площадь, на которую они могут попадать и отражаться, что делает самолет четко видимым на радаре. Поскольку США долгое время были единственной страной, имевшей действующие истребители-невидимки, не могло быть и речи о строительстве самолета с ПГО (передним горизонтальным оперением), чтобы не снижать превосходство в воздухе, обеспечиваемое самолетами-невидимками.

Saab Gripen в полете. Фото: Saab

Первая информация о F-47

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С анонсом F-47 были опубликованы два первых рендера (художественных представления) нового истребителя-невидимки. На снимке спереди хорошо видно переднее горизонтальное оперение. На рисунке «облака» были нарисованы, чтобы скрыть форму и длину передних крыльев. Но они все равно есть.

F-47. Фото: ВВС США

Если только США намеренно не представили вводящую в заблуждение конструкцию F-47, то у «самого смертоносного самолета всех времен» есть недостатки. Тот факт, что Boeing, производитель F-47, полагается на схему «утка», удивляет многих экспертов.

F-47 является результатом проекта NGAD ВВС США по поиску преемника F-22. У ВМС США есть собственный проект NGAD (также известный как F/A-XX) для замены F/A-18. Ранее компания Boeing представила проектное предложение по F/A-XX, очень похожее на F-47. Показанный там истребитель-невидимка также имеет ковшеобразный нос, переднее оперение. Там отсутствует вертикальный стабилизатор (он бесхвостый). Неясно, имеют ли крылья и переднее оперение в этой концепции такой же острый угол наклона, как у F-47.

Концепция Boeing F/A-XX с беспилотником (снизу). Фото: Boeing

F-47 будет более компактным, чем предполагалось изначально

Тот факт, что у F-47 есть переднее горизонтальное оперение, означает, что ВВС отклоняется от первоначальной идеи о самолете проекта NGAD. Нужен был самолет 6-го поколения, оптимизированный по малозаметности, дальности полета, полезной нагрузке и скорости, но не по маневренности. NGAD был разработан для атаки целей в спорном воздушном пространстве. Это касалось воздушных, наземных и морских целей. Самолет NGAD предназначался для выполнения не только задач истребителя, но и, в меньших масштабах, бомбардировщика-невидимки.

Однако теперь слухи указывают на то, что ВВС, возможно, отказались от первоначальной концепции NGAD. Еще одним свидетельством этого является то, что после объявления о F-47 ВВС заявили, что новый самолет будет дешевле F-22. В прошлом году было заявлено, что проект NGAD придется полностью пересмотреть, поскольку планируемый самолет будет в три раза дороже F-35 (от 80 до 100 миллионов долларов за единицу). По оценкам ВВС, стоимость одного F-22 составляет 143 миллиона долларов.

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Оба эти фактора — акцент на маневренности и экономии средств — указывают на то, что F-47 может оказаться более компактным, чем предполагалось изначально. Исходя из требований, ранее предполагалось, что он, вероятно, будет крупнее J-20 и Су-57, которые больше F-22. Однако F-47, возможно, будет того же размера, что и F-22.

Самолет поддерживается беспилотниками

Но меньшие размеры означают меньший объем топлива и боевую нагрузку, поскольку в противном случае дальность полета сократится еще больше. А небольшая стоимость может означать, что некоторые запланированные возможности, такие как датчики или средства радиоэлектронной борьбы, будут сохранены.

Однако у ВВС уже есть план на этот счет: CCA — Collaborative Combat Aircraft (совместный боевой самолет). В ходе проекта NGAD было определено, что новый самолет с самого начала должен разрабатываться для взаимодействия с беспилотными боевыми самолетами или боевыми беспилотниками. В соответствии с этим в начале марта были представлены первые «истребительные беспилотники» ВВС: General Atomics YFQ-42A и Anduril YFQ-44A.

YFQ-42A и YFQ-44A. Фото: ВВС США

Поэтому вместо того, чтобы строить большие и дорогие истребители-невидимки, оснащенные всеми необходимыми технологиями, ВВС предпочли построить более дешевый F-47, оптимизированный для воздушного боя, и закупить более дешевые беспилотники, которые возьмут на себя часть первоначальных задач NGAD. В будущем могут появиться специальные беспилотники-невидимки для борьбы с наземными целями, которые смогут сопровождать F-47 и атаковать по команде пилота.

Другие беспилотники могут нести ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности или противокорабельные ракеты. Также возможно создание специализированных беспилотников для радиоэлектронной борьбы. Экипаж или пилот F-47 выводит беспилотники в район операции, отдавая приказы об атаке, но при этом оставаясь позади них как можно дольше.

Заправщик для малозаметного самолета

Для этого плана требуется один дополнительный компонент. Даже если беспилотники выполняют функцию «бомбовоза», то есть сбрасывают оружие, дальность полета самолета все равно может оказаться слишком короткой. Поэтому дозаправка в воздухе будет иметь решающее значение.

Огромный самолет-заправщик может стать легкой добычей для вражеских истребителей-невидимок или патрульных кораблей с зенитными ракетами. Вот тут-то и вступает в игру NGAS — система дозаправки в воздухе нового поколения. Это также часть плана NGAD ВВС, предусматривающего создание самолета-заправщика с возможностями малозаметности. Контракт на него пока не заключен, но компания Lockheed Martin ранее публиковала концептуальное изображение.

Самолет-заправщик Stealth с истребителями F-35A. Фото: Lockheed Martin

Стелс-технологии самолета

Таким образом, существуют обходные пути для создания более маневренного F-47, который по-прежнему сможет выполнять задачи, предусмотренные программой NGAD.

В принципе, можно усомниться в том, что переднее горизонтальное оперение действительно так уж плохо для скрытности. В любом случае, американцы всегда высмеивали китайский J-20 за наличие у него ПГО и действовали так, как будто у него вообще нет возможностей малозаметности. Компания Lockheed Martin, производитель истребителей F-22 и F-35, много лет назад смотрела на вещи иначе. Компания Boeing могла прийти к аналогичному выводу в отношении F-47.

Китай с помощью различных исследовательских проектов демонстрирует, что существует гораздо больше способов обнаружения истребителей-невидимок, чем просто использование радара.

F-47 поднимется в воздух до января 2029 года

Интересно посмотреть, насколько F-47 отличается от первоначальной концепции NGAD. Большинство ожидало увидеть большой самолет в стиле J-36.

J-36. Фото: Weibo

Интересно также, что при проектировании Boeing вдохновлялись европейскими истребителями, которые ранее подвергались насмешкам. Но поскольку F-47, судя по всему, сочетает в себе конструкцию «утка» и конструкцию «бесхвостка», США, скорее всего, представят всё это как инновационное американское изобретение.

Насколько большой F-47 на самом деле и какими возможностями он будет обладать, вероятно, станет известно только в ближайшие несколько месяцев или лет. Ожидается, что он впервые взлетит во время нынешнего президентства Трампа, которое продлится до января 2029 года. Это, вероятно, означает, что взлетит испытательный самолет, очень близкий к серийной модели — аналогично тому, что сейчас происходит с бомбардировщиком-невидимкой B-21.

Бомбардировщик-невидимка B-21 во время испытательного полета. Фото: ВВС США

На данный момент невозможно предсказать, когда F-47 поступит на вооружение.



