До сих пор компания позиционировала себя как пионера в области облачных технологий и искусственного интеллекта (ИИ), поэтому эксперты расценивают это как тревожный звонок.

Компания Microsoft неожиданно отказывается от нескольких запланированных проектов в области центров обработки данных, в том числе в Великобритании, Индонезии, Австралии и нескольких штатах США, таких как Иллинойс, Висконсин и Северная Дакота. Об этом свидетельствуют данные исследования Bloomberg.



Список приостановленных или отложенных проектов:

Неподалеку от Лондона компания Microsoft завершила переговоры о месте для центров обработки данных, которое было бы особенно подходящим для использования мощных чипов Nvidia.

Расширение существующего центра обработки данных в Джакарте приостановлено.

Даже проект стоимостью 3,3 миллиарда долларов в Висконсине в настоящее время заморожен, несмотря на то, что уже инвестировано 262 миллиона долларов.

В Северной Дакоте длительные переговоры с провайдером Applied Digital привели к срыву эксклюзивного партнерства — проект был передан другим заинтересованным сторонам.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Представитель Microsoft подтвердил СМИ изменения в планах по созданию центров обработки данных, но не стал подробно рассказывать об отдельных проектах:

«Поскольку спрос на ИИ продолжает расти, а присутствие наших центров обработки данных продолжает расширяться, внесенные нами изменения демонстрируют гибкость нашей стратегии».

Однако в индустрии циркулируют и другие интерпретации: аналитики видят признаки возможного перегрева рынка. Новые игроки, такие как китайский стартап DeepSeek, продемонстрировали, что в будущем решения на основе ИИ могут потребовать значительно меньше вычислительной мощности.

По мнению экспертов инвестиционного банка TD Securities, отказ Microsoft от создания центров обработки данных также является признаком перехода от OpenAI — бывшего ближайшего партнера Microsoft в области искусственного интеллекта — к альтернативным партнерам. В 2025 году OpenAI создаст совместное предприятие с SoftBank Group Corp., а Oracle Corp. объявила, что планирует инвестировать не менее 100–500 млрд долларов в инфраструктуру ИИ.

Некогда тесное партнерство между Microsoft и OpenAI становится все более незначительным. Согласно последним сообщениям, Microsoft больше не намерена сотрудничать исключительно с OpenAI в вопросах интеграции функций ИИ, таких как Copilot, и недавно приняла решение отказаться от новых совместных проектов с этим многомиллиардным стартапом в области ИИ.

Тем не менее, Microsoft придерживается своей инвестиционной цели: к июню 2025 года в центры обработки данных должно поступить около 80 миллиардов долларов. Однако вместо новых мегапроектов существующие объекты должны расширяться более эффективно и вводиться в эксплуатацию быстрее.

По мнению экспертов, таких как Эд Сосия из аналитической компании datacenterHawk, это реакция на реальные препятствия: трудности с поставками, нехватка квалифицированных рабочих и медленное подключение к электросети.