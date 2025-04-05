С 5 апреля на импорт всех товаров из всех стран в США введены пошлины в размере не менее десяти процентов. С 9 апреля во многих странах будут действовать более высокие пошлины. Китай — одна из таких стран. Правительство США при президенте Трампе установило ставку в размере 34 процентов. Однако, помимо этого, уже существует ставка на продукцию в размере 20 процентов. Таким образом, тарифная ставка составляет 54 процента.

Это плохо для таких компаний, как Apple, которые взаимодействуют на глобальном уровне. В конце концов, эта азиатская страна по-прежнему остается «сердцем» цепочки поставок компании iPhone, как утверждает Bloomberg.

Еще в декабре 2019 года генеральный директор Apple Тим Кук провел экскурсию по заводу в Остине для президента США Дональда Трампа. Именно здесь производится Mac Pro. Трамп, вероятно, хотел бы видеть больше подобных заводов Apple в США. (Фото: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Продукция подорожает

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Но высокие пошлины для Китая будут не единственной проблемой. В настоящее время Apple передала часть производства своего оборудования на аутсорсинг в другие страны. iPhone, Airpods, iPad, Apple Watch и компьютеры Mac частично производятся в Индии, Вьетнаме или Таиланде. Однако эти страны также подвержены влиянию таможенной политики. За товары из Индии взимается таможенная пошлина в размере 26 процентов; для устройств из Вьетнама этот показатель составляет даже 46 процентов.

Это, вероятно, приведет к снижению прибыли компании, предполагает исследование Morgan Stanley (об этом пишет ресурс Fortune). Аналитики подсчитали, что тарифы могут привести к потерям в размере 8,5 млрд долларов в следующем году. Акции Apple упали на семь процентных пунктов после объявления о введении пошлин. К 5 апреля потери достигли девяти процентов.

Чтобы избежать убытков, Apple могла бы просто учитывать в ценообразовании своей продукции новые таможенные пошлины, сделав ее более дорогой. Как сообщает Reuters, аналитики Rosenblatt Securities подсчитали, что это будет означать для текущих продуктов. Соответственно, iPhone 16e будет стоить уже не 799 долларов, а 1142 доллара. Цена топовой модели iPhone 16 Pro Max вырастет с 1599 до 2300 долларов.

Резкого повышения цен не будет

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Но пока неизвестно, действительно ли устройства станут дороже. Аналитики Bloomberg Анураг Рана и Эндрю Жирар предполагают, что изначально пошлины приведут к сокращению маржи, но в результате Apple не повысит цены. Аналитик CFRA Анджело Зино также не верит, что Apple немедленно резко повысит цены на iPhone.

«Мы ожидаем, что Apple не будет существенно повышать цены до осени, когда выйдет iPhone 17, поскольку это ее обычная практика для запланированного повышения цен», — цитирует его Reuters.

Кроме того, компании будет сложно переложить на потребителей более пяти-десяти процентов затрат. В конце концов, пошлины распространяются на все товары. В США, скорее всего, подорожают многие вещи, не только гаджеты. Рюдигер Бахманн, экономист и профессор экономики из США, тоже так считает.

В интервью T-Online он поясняет:

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«Мы уже наблюдаем спад потребительской уверенности и фондовых рынков. Мы также можем ожидать более высокой инфляции, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, поскольку все станет дороже».

Если это так, то iPhone, скорее всего, будет востребован. Тем более, что устройства Apple и так не особо дешевы. Конечно, производитель iPhone и другие компании, такие как аппаратные подразделения Google и Microsoft, могли бы обойти пошлины и просто производить свою продукцию полностью в США. Apple объявила об инвестициях в размере 500 миллиардов долларов специально для этого. Одно это не решит проблему. В конце концов, неслучайно компании размещают производство за рубежом. Производство в Китае просто дешевле, чем в США.

Дэн Айвс, аналитик Wedbush, предлагает другое решение.

«Apple по сути производит все свои iPhone в Китае, и вопрос в том, будут ли исключения из этой тарифной политики, если эти компании построят дополнительные предприятия/фабрики/заводы в США», — цитирует его CBS.

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Другие технологические гиганты тоже могут пострадать

Гигант по производству микросхем и производитель устройств для Apple, компания TSMC, уже объявила, что потратит еще 100 миллиардов долларов на пять дополнительных заводов в США в дополнение к уже сделанным инвестициям. По данным Reuters, во время предыдущего срока Трампа на посту президента исключения также действовали для нескольких продуктов Apple.

Конкуренты Google и Microsoft находятся не в таком плохом положении, как Apple, пишет репортер New York Times Трипп Микл. Однако у обеих компаний есть также подразделения по производству оборудования, на которые распространяются пошлины. Google выпускает не только собственные смартфоны Pixel, но и устройства для умного дома под брендом Nest, а Microsoft продает ноутбуки и компьютеры Surface, а также аксессуары для ПК.

Ожидается, что тарифы приведут к увеличению стоимости компонентов для центров обработки данных. Они важны для облачного бизнеса с такими продуктами, как Gemini, Copilot или Azure, но лишь незначительно влияют на конечных потребителей.

Пока неясно, в какой степени европейские потребители ощутят влияние возможного повышения цен на смартфоны и другие технологические продукты. Однако, поскольку председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также объявила о подготовке контрмер 3 апреля, скорее всего, появятся продукты, которые подорожают — если не будет достигнуто соглашение в торговой войне.







