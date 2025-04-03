Это означало бы гибель обитающих там животных.

ВВС США и SpaceX хотят использовать остров в Тихом океане в качестве испытательного полигона. Если ВВС США преуспеют в этом проекте, это станет прорывом в военной логистике. В то же время реализация проекта означала бы гибель бесчисленного множества редких морских птиц. Потому что птицы гнездятся именно там, где ВВС США хотят построить испытательный полигон.



План предусматривает запуск многоразовых космических ракет для перевозки военных грузов. Теоретически оборудование весом 100 тонн можно переместить в любую точку Земли за 90 минут.

Проект «Rocket Cargo Vanguard» будет реализован с использованием ракет компании SpaceX. На первом этапе посадочные площадки будут построены на отдаленной группе островов в Тихом океане — на атолле Джонстон, в 1150 километрах к юго-западу от Гавайев.

В период с 1950 по 1962 год ВВС США использовали атолл для испытаний атомной бомбы. В 1970-х годах там хранилось химическое оружие, в том числе агент «оранж» — гербицид, применение которого во время войны во Вьетнаме имело ужасные последствия.

В 2004 году ВВС США покинули атолл Джонстон и предоставили его дикой природе. Биологи сообщили агентству Reuters, что с тех пор там обосновались многочисленные колонии редких морских птиц. Они используют острова как места размножения и гнездования, а также как среду обитания.

Ученые утверждают, что в Тихом океане не так много места для гнездования птиц. Атолл — одна из немногих зон, где животные могут строить гнезда и размножаться. За последние 20 лет популяция там увеличилась с нескольких тысяч до нескольких миллионов животных.

Биологи предупреждают, что если ВВС вернутся на место испытаний ракет, это будет означать гибель многих птиц. План ВВС США нанесет неизмеримый ущерб фауне атолла Джонстон. Строительство только посадочных площадок будет мешать птицам во время гнездования.

Если ракеты приблизятся к гнездам, шум отпугнет животных. Биолог сообщил агентству Reuters, что птицы, скорее всего, не вернутся. Сообщается, что двигатели ракет «буквально уничтожат гнезда и животных».

Пока неясно, будет ли проект Rocket Cargo Vanguard фактически использовать атолл Джонстон. Перед началом строительства необходимо провести оценку воздействия на окружающую среду. Пока неизвестно, примут ли генеральный директор SpaceX Илон Маск и президент США Дональд Трамп такое решение.