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kosmos_news
Вынужденный катапультироваться пилот разбившегося F-35B поделился своей версией произошедшего
Истребитель продолжал полет еще 12 минут без пилота. Пилот вышел на пенсию и теперь объяснил свою точку зрения на это происшествие.

В сентябре 2023 года произошел любопытный инцидент с участием американского военного самолета-невидимки. Самолет F-35B Корпуса морской пехоты США столкнулся с аварийной ситуацией при заходе на посадку в плохих погодных условиях. Пилот спасся, катапультировавшись, но самолет продолжал полет еще 12 минут.

Пролетев около 118 километров, F-35B рухнул в поле. Истребитель стоимостью около 136 миллионов долларов разбился, но никто не пострадал. Однако пилот получил несколько травм в результате катапультирования.

Существуют разные версии того, что случилось. Даже три отчета о расследованиях приходят к разным выводам. В конце концов, пилот был признан частично виновным. Он был отстранён от должности и сейчас находится на пенсии. Теперь летчик представил свою точку зрения.

17 сентября 2023 года 48-летний пилот Чарльз Дель Пиццо совершал учебный полет над Атлантикой. Когда он возвращался на базу на своем F-35B, облака низко висели над взлетно-посадочной полосой. Началась гроза с сильным дождем.

Вскоре после того, как он стал выполнять вертикальную посадку, бортовая электроника начала барахлить. Дисплей, встроенный в шлем, внезапно замерцал.

Согласно отчету, система управления полетом, а также навигационная система и GPS вышли из строя; были обнаружены ошибки в авионике, радиосвязи и охлаждении. Все это сопровождалось громкими предупреждающими звуками. 

Дисплей шлема полностью вышел из строя. В этот момент самолет находился на высоте 230 метров над землей, а скорость снижения составляла 244 метра в минуту. Дель Пиццо принял решение прекратить снижение.

При переходе из вертикального в горизонтальный полет и наборе тяги самолетом снова произошел отказ шлема. Дель Пиццо попытался установить радиосвязь с вышкой, но связь не работала. В этот момент приборы окончательно вышли из строя, и Дель Пиццо был полностью дезориентирован. Он попытался увеличить тягу, но услышал звук, сигнализирующий об отказе двигателя. Он почувствовал, как нос самолета поднялся. У него было ощущение, что самолет переходит в свободное падение. С момента появления первых сообщений об ошибках прошла 41 секунда.

Полностью дезориентированный, Дель Пиццо выбрал вариант катапультирования. Когда он катапультировался, с его головы сорвался шлем. В итоге он сломал позвоночник, а металлические осколки вонзились в шею.

«В тот момент я больше всего боялся, что самолет может кого-то ранить», — сказал Дель Пиццо. 

К счастью, этого не произошло. Разбитый самолет был найден лишь спустя сутки. По мнению пилота, у него не было другого выбора, кроме как спастись путем катапультирования. После того как бортовая электроника сломалась, а дисплей шлема вышел из строя, Дель Пиццо не смог определить, где он находится и на каком расстоянии от земли.

Первые два отчета о расследовании пришли к схожему выводу. Однако в третьем и последнем отчете ответственность за крушение возложили на пилота. Якобы он катапультировался из исправного самолета с помощью катапультного кресла, что привело к потере F-35B. При этом в итоговом отчете не дается никаких объяснений ошибок в бортовой электронике. Эти причины неисправностей держатся в строгой конфиденциальности, пишет издание Post and Courier.

В результате Дель Пиццо был отстранен от должности в октябре 2024 года. В то время он был командиром испытательного подразделения морской пехоты США VMX-1. Причиной названа «утрата уверенности в своих силах». Затем он был с почетом отправлен на пенсию.

Увольнение Дель Пиццо вызвало критику в вооруженных силах США.

«Самое простое — обвинить пилота», — цитирует Post and Courier слова одного из военных. 

Сам Дель Пиццо закрыл для себя эту главу, но призывает к ответственности:

«Нам нужно внимательно изучить этот вопрос, чтобы не допустить повторения чего-либо подобного. В авиации у нас есть культура. Когда случаются ошибки, мы извлекаем из них уроки. Если этого не делать, у вас появится страх. А когда у вас есть страх, люди парализованы и неспособны принимать решения. И это приводит к тому, что люди получают травмы и гибнут».

#сша #авиация #самолеты #f-35b
Источник: youtube.com
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